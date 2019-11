09:36 Uhr

Deutschland-Cup 2019: Spielplan, Free-TV, Gratis-Stream und TV-Termine

Der Deutschland-Cup steht wieder an. Ab dem 7. November 2019 kämpft die Eishockey-Nationalmannschaft um Siege. Wir verraten Spielplan, Termine und Zeitplan sowie alle Infos zur Übertragung live im TV und Live-Stream.

Namhafte Gegner stehen der Eishockey-Nationalmannschaft beim Deutschland-Cup gegenüber: die Slowakei, Schweiz und Russland. Hier bei uns erfahren Sie den Zeitplan, Spielplan, die TV-Termine sowie alle Infos rund um TV-Übertragung, Live-TV, Stream und Free-TV.

Der Deutschland-Cup wird auch 2019 wieder vier Tage lang dauern. Los geht es am 7.11.2019, das Ende steigt am 10.11.2019. Der Deutschland-Cup findet jedes Jahr im November in Deutschland statt und ist ein Eishockeyturnier, an dem sich Nationalteams diverser Länder beteiligen. Der Eishockey-Wettbewerb wird seit 1987 vom DEB organisiert. Seit 2018 wird der Cup mit vier Teams im Königpalast in Krefeld ausgespielt. In Krefeld wurde 1963 der Deutsche Eishockey-Bund 1963 gegründet.

Deutschland Cup 2019 live in TV, Fernsehen und Stream: Free-TV und Gratis-Stream über Magenta Sport

Für Eishockey-Fans ist der Deutschland-Cup ein echter Leckerbissen. Wir verraten hier, wo man die Spiele von Deutschland, der Slowakei, Schweiz und Russland live in TV, Fernsehen und Live-Stream sowie in der Übertragung im Pay-TV (Sky oder DAZN) oder im Free-TV sehen kann.

Der Deutschland-Cup wird wieder im Free-TV auf Sport1 zu sehen sein und kann somit live im Fernsehen verfolgt werden. Außerdem hat Magenta Sport ein besonderes Angebot: Eigentlich handelt es sich um ein Pay-TV-Angebot der Telekom. Alle Spiele beim Deutschland Cup werden aber kostenlos übertragen. Hier kommen Sie zum Gratis-Stream: zur Seite.

Deutschland-Cup 2019: Zeitplan, TV-Termine, Spielplan und Datum

Hier finden Sie Zeitplan, TV-Termine, Spielplan, Datum und Anspielzeiten:

Donnerstag, 07.11.2019 | 16:15 Uhr | Slowakei – Schweiz , live auf Sport1 TV & Stream

– , live auf TV & Stream Donnerstag, 07.11.2019 | 19:45 Uhr | Deutschland – Russland , live auf Sport1 & Stream

– , live auf & Stream Samstag, 09.11.2019 | 13:00 Uhr | Deutschland – Schweiz , live auf Sport1 & Stream

– , live auf & Stream Samstag, 09.11.2019 | 16:30 Uhr | Russland – Slowakei , live auf Sport1 & Stream

– , live auf & Stream Sonntag, 10.11.2019 | 11:00 Uhr | Schweiz – Russland , live auf Sport1 & Stream

– , live auf & Stream Sonntag, 10.11.2019 | 14:30 Uhr | Deutschland – Slowakei , live auf Sport1 & Stream

Deutschland-Cup in Krefeld: Stimmen und weitere Infos zum Eishockey-Turnier

Toni Söderholm, Bundestrainer: „Ich freue mich auf meinen ersten Deutschland Cup als Bundestrainer der Nationalmannschaft. Mit der Schweiz, Russland und der Slowakei stehen uns attraktive Gegner gegenüber."

Frank Meyer, Oberbürgermeister der Stadt Krefeld: „Spannende Spiele, eine fantastische Stimmung und knapp 30.000 Gäste an vier Tagen: Mit dem Deutschland-Cup 2018 hat Krefeld seinen Charakter als Eishockey-Stadt voll unter Beweis gestellt."

Deutschland Cup - Medaillenspiegel: Den Medaillenspiegel beim Deutschland-Cup führt Deutschland an mit 7 Gold-Medaillen. Darauf folgen Russland (6) und Kanada (4).

