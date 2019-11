vor 18 Min.

Deutschland-Cup 2019 heute: Free-TV, Spielplan, Gratis-Stream, TV-Termine

Heute, 7.11.19, tritt die Eishockey-Nationalmannschaftgegen Russland an. Hier gibt es die Infos zum Deutschland-Cup 2019 - rund um Spielplan, Live-TV und TV-Termine.

Ab heute, 7.11.19, kämpft die Eishockey-Nationalmannschaft im Deutschland-Cup 2019 um Siege. Alle Infos rund um Spielplan, Termine, Zeitplan, Übertragung live im TV und Live-Stream: hier.

Der Deutschland-Cup beginnt heute am Donnerstag, 7.11.19, mit den ersten beiden Spielen des alljährlichen Eishockey-Turniers. Los geht es um 16.15 Uhr mit dem Spiel Slowakei – Schweiz. Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft muss dann um 19.45 gegen den starken Gegner Russland ran. Jedes Jahr im November findet der Deutschland-Cup statt, an dem die Nationalmannschaften diverser Länder teilnehmen. Bereits seit 1987 wird das vom DEB organisierte Turnier in Krefeld veranstaltet.

Nach den Eröffnungsspielen heute geht es am Samstag mit zwei Spielen weiter, bevor das Finale am Sonntag, 10.11.2019, übertragen wird. Hier erhalten Sie alle Infos rund um den Zeitplan, Spielplan und die TV-Termine und wir verraten wie Sie die Spiele im Free-TV und Live-Stream sehen können.

Deutschland Cup 2019 live im TV, Fernsehen und Stream: Free-TV und Gratis-Stream über Magenta Sport

Für Eishockey-Fans ist der Deutschland-Cup ein echter Leckerbissen. Wir verraten hier, wo man die Spiele von Deutschland, der Slowakei, Schweiz und Russland live im Fernsehen und Live-Stream sehen kann.

Magenta Sport ein besonderes Angebot: Eigentlich handelt es sich um ein Pay-TV-Angebot der Telekom. Alle Spiele beim Deutschland Cup werden aber kostenlos übertragen. Hier kommen Sie zum Gratis-Stream: zur Seite. Die ersten beiden Deutschland-Spiele werden außerdem auch im Free-TV auf Sport1 zu sehen sein.

Deutschland-Cup 2019: Zeitplan, TV-Termine, Spielplan und Datum

Hier finden Sie Zeitplan, TV-Termine, Spielplan, Datum und Anspielzeiten:

Donnerstag, 07.11.2019 | 16:15 Uhr | Slowakei – Schweiz , live bei Magenta Sport

– , live bei Magenta Sport Donnerstag, 07.11.2019 | 19:45 Uhr | Deutschland – Russland , live bei Magenta Sport und Sport1

– , live bei Magenta Sport und Samstag, 09.11.2019 | 13:00 Uhr | Deutschland – Schweiz , live bei Magenta Sport und Sport1

– , live bei Magenta Sport und Samstag, 09.11.2019 | 16:30 Uhr | Russland – Slowakei , live bei Magenta Sport

– , live bei Magenta Sport Sonntag, 10.11.2019 | 11:00 Uhr | Schweiz – Russland , live bei Magenta Sport

– , live bei Magenta Sport Sonntag, 10.11.2019 | 14:30 Uhr | Deutschland – Slowakei live bei Magenta Sport

Deutschland-Cup in Krefeld: Stimmen und weitere Infos zum Eishockey-Turnier

Bundestrainer Toni Söderholm sagte vor dem Turnier: „Ich freue mich auf meinen ersten Deutschland Cup als Bundestrainer der Nationalmannschaft. Mit der Schweiz, Russland und der Slowakei stehen uns attraktive Gegner gegenüber."

Frank Meyer, Oberbürgermeister der Stadt Krefeld, sagte: „Spannende Spiele, eine fantastische Stimmung und knapp 30.000 Gäste an vier Tagen: Mit dem Deutschland-Cup 2018 hat Krefeld seinen Charakter als Eishockey-Stadt voll unter Beweis gestellt."

Deutschland Cup - Medaillenspiegel: Den Medaillenspiegel beim Deutschland-Cup führt Deutschland an mit 7 Gold-Medaillen. Darauf folgen Russland (6) und Kanada (4).

