Deutschland - Island im live Free-TV und im Stream - Übertragung heute am 25.3.21

Das erste WM-Qualifikationsspiel für die Fußball-WM 22 in Katar steht für die deutsche Nationalmannschaft an. Heute tritt Deutschland in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg gegen Island an. Wo das Spiel live im Free-TV und Stream oder Pay-TV zu sehen sein wird, den Spielplan, Termin und die Uhrzeit, all das erfahren Sie hier.

Deutschland – Island: Das erste Spiel in der Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar findet heute am 25. März 2021 in Duisburg statt. Ist das Fußballspiel im Free-TV oder im Live-Stream zu sehen? Alle Infos zum Spielplan der WM-Qualifikation 22, den Terminen und der Uhrzeit sowie der Übertragung der Partie Deutschland gegen Island live im Free-TV und Stream finden Sie hier.

Zusätzliche Informationen zur WM-Quali 22:

Deutschland vs. Island live im Free-TV und Stream in der WM-Quali

In der WM-Qualifikation 22 treten 55 UEFA-Teams aus den Fünfer- oder Sechsergruppen um die zehn Startplätze bei der Fußball-WM 2022 an. Das erste Spiel der deutschen Nationalelf kann von Fans im Fernsehen verfolgt werden, das Spiel ist kostenfrei im Free-TV zu sehen – und zwar bei RTL. Der Privatsender RTL hat sich die Rechte für die WM-Qualifikationsspiele gesichert und berichtet live und exklusiv im Fernsehen. In Österreich und der Schweiz sind die Partien der Nationalelf auch per Livestream auf DAZN zu verfolgen. Wer bereits ein DAZN-Abo besitzt oder gerne streamen möchte, kann dies bei allen Partien über den Streamingdienst-Anbieter DAZN tun, der ebenfalls alle Spiele der WM-Quali überträgt.

Was : Deutschland vs. Island

: vs. Wann : 25. März 2021, 20.45 Uhr

: 25. März 2021, 20.45 Uhr Wo : Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg

: Schauinsland-Reisen-Arena in Wer: RTL live im Free-TV, Streamingdienst DAZN

Deutschland bei der WM-Quali: Spielplan und Termine

Island ist der erste Gegner für die deutsche Nationalelf in der WM-Qualifikation für die WM 2022 in Katar. Das Spiel findet am 25. März statt. Das Rückspiel ist für den 8. September in Island geplant. Diese Termine stehen für Deutschland auf dem Weg zur Weltmeisterschaft an.

Die Spiele der WM-Qualifikation 2022 der deutschen Nationalmannschaft:

Datum Partie Uhrzeit 25. März 2021 Deutschland - Island 20.45 Uhr 28. März 2021 Rumänien - Deutschland 20.45 Uhr 31. März 2021 Deutschland - Nordmazedonien 20.45 Uhr 02. September 2021 Liechtenstein -Deutschland 20.45 Uhr 05. September 2021 Deutschland - Armenien 20.45 Uhr 8. September 2021 Island - Deutschland 20.45 Uhr 8. Oktober 2021 Deutschland - Rumänien 20.45 Uhr 11. Oktober 2021 Nordmazedonien - Deutschland 20.45 Uhr 11. November 2021 Deutschland - Liechtenstein 20.45 Uhr 14. November 2021 Armenien - Deutschland 20.45 Uhr

Fußball-WM 2022 in Katar: Gruppe J – Gegner und Qualifikation

Bei der WM 2018 in Russland schied die deutsche Nationalmannschaft bereits in der Vorrunde aus. Die Qualifikation für die deutsche Nationalelf unter Trainer Jogi Löw, die in der Nations League einen heftigen Verlust gegen Spanien einfahren musste, wird als lösbare Aufgabe angesehen, da die schwersten Gegner nicht zugelost wurden. Die Gegner der deutschen Mannschaft in Gruppe J sind Rumänien, Island, Nordmazedonien, Armenien und Liechtenstein.

