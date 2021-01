vor 1 Min.

Deutschland-Kader bei der Handball-WM am 15.1.2021: Das DHB-Team

Welche Spieler vertreten Deutschland bei der Handball-WM 2021? Das ist der Kader des DHB-Teams im Überblick.

Kann Deutschland mit dem aktuellen Kader eine Medaille bei der Handball-WM 2021 gewinnen? Das DHB-Team ist dieses Mal auch von Absagen geprägt. Hier geben wir einen Überblick über die Mannschaft bei der Weltmeisterschaft.

Deutscher Kader der Handball-WM 2021: Absagen im DHB-Team

Trainer Alfred Gislason musste beim Kader zur Handball-WM 2021 eine Absagen verkraften. Finn Lemke, Steffen Weinhold und Hendrik Pekeler sagten aus familiären Gründen die Teilnahme an der WM ab. Auch Patrick Wiencek und Fabian Wiede hatten ihre Teilnahme kurz zuvor gecancelt. Die Spieler Franz Semper und Tim Suton fallen wegen Kreuzbandrissen aus.

"Jeder Verlust ist auch eine Chance. Wir planen mit anderen Spielern und investieren alles, um bei der Weltmeisterschaft in Ägypten das bestmögliche Ergebnis zu erreichen," so wird Gislason auf der Webseite des Deutschen Handball Bundes zitiert.

Handball-WM 2021: Deutschland-Kader

Den aktuellen Kader hat Gislason am Montag, 21. Dezember, benannt: Kapitän Uwe Gensheimer (RN Löwen) und Torwart Andreas Wolff (Kielce) stehen an der Spitze des 20 Spieler umfassenden Kaders. Jüngster Spieler des Kaders ist Mittelmann Juri Knorr mit 20 Jahren. Knorr hatte bis zuletzt an einer Corona-Infektion mit starken Symptomen gelitten. Torwart Johannes Bitter (Stuttgart) ist mit 38 Jahren der älteste Spieler des Kaders. Erstmals im Aufgebot stehen Sebastian Firnhaber und Antonio Metzner. "Wir haben viele neue Spieler mit dabei. Ich denke aber, dass der Kader eine gute Qualität hat", erklärt Gislason.

Torwart:

Johannes Bitter ( TVB Stuttgart )

( ) Silvio Heinevetter ( MT Melsungen )

( ) Andreas Wolff ( PGE VIVE Kielce , Polen)

Rechtsaußen:

Tobias Reichmann ( MT Melsungen )

( ) Timo Kastening ( MT Melsungen )

Linksaußen:

Uwe Gensheimer ( Rhein-Neckar Löwen )

( ) Marcel Schiller ( FRISCH AUF! Göppingen )

Rückraum rechts:

Kai Häfner ( MT Melsungen )

( ) David Schmidt (Bergischer Handball-Club 06)

(Bergischer Handball-Club 06) Antonio Metzner ( HC Erlangen )

Rückraum links:

Julius Kühn ( MT Melsungen )

( ) Paul Drux ( Füchse Berlin )

( ) Fabian Böhm ( TSV Hannover-Burgdorf )

( ) Christian Dissinger (RK Vardar Skopje , Nordmazedonien )

Rückraum Mitte:

Philipp Weber ( SC DHfK Leipzig )

( ) Juri Knorr ( TSV GWD Minden )

( ) Marian Michalczik ( Füchse Berlin )

Kreis:

Johannes Golla ( SG Flensburg-Handewitt )

( ) Jannik Kohlbacher ( Rhein-Neckar Löwen )

( ) Sebastian Firnhaber ( HC Erlangen )

