Deutschland gegen Lettland: So sehen Sie das Länderspiel im TV oder Live-Stream

Vor der Europameisterschaft spielt die deutsche Nationalmannschaft gegen Lettland. So können Sie die Partie im Fernsehen oder Live-Stream sehen.

Heute lässt sich das Fußball-Länderspiel Deutschland gegen Lettland live im Free-TV und Stream sehen. Welcher Sender übernimmt die Übertragung? In diesem Artikel finden Sie die wichtigsten Informationen.

Das Spiel Deutschland vs. Lettland ist der letzte Test für die deutsche Nationalmannschaft vor der Fußball-Europameisterschaft. Hier kann Bundestrainer Joachim Löw noch einmal überprüfen, wie eingespielt die DFB-Elf ist.

Das sind die Infos zur Übertragung im Fernsehen oder Live-Stream:

Deutschland - Lettland heute live im Free-TV oder Stream: Übertragung, Sender, Datum und Uhrzeit

Anstoß ist am 7. Juni um 20.45 Uhr in Düsseldorf. Das sind die wichtigsten Angaben zum Spiel:

Spiel: Deutschland - Lettland , Länderspiel

- , Datum: 7. Juni 2021

7. Juni 2021 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf

Merkur Spiel-Arena, Übertragung: live im Free-TV und Stream von RTL

RTL zeigt das Länderspiel Deutschland gegen Lettland also kostenlos im Free-TV. Der Live-Stream über TV Now ist hingegen nicht gratis.

Fußball-Länderspiel Deutschland vs. Lettland live: Letzter Test vor der Europameisterschaft

Das Länderspiel folgt auf das Trainingslager der deutschen Nationalmannschaft in Seefeld in Tirol. Einige Tage vorher wird die DFB-Elf auch schon ein Testspiel gegen Dänemark bestreiten, zu dem es hier mehr Infos gibt: Deutschland gegen Dänemark: So sehen Sie das Fußball-Länderspiel im TV oder Live-Stream.

Am 15. Juni beginnt für Deutschland dann die Vorrunde der Fußball-EM. Schon in der Gruppenphase warten schwierige Gegner - die deutsche Nationalmannschaft muss sowohl gegen Weltmeister Frankreich als auch gegen Europameister Portugal spielen. Trotzdem soll ein Debakel wie bei der letzten WM verhindert werden, bei der die DFB-Elf schon nach der Vorrunde raus war.

Für Joachim Löw ist das Fußball-Länderspiel Deutschland - Lettland einer der letzten Auftritte als Bundestrainer. Nach der EM wird er das Amt an Hansi Flick übergeben.

Deutschland gegen Lettland: Lettische Nationalmannschaft nicht bei der EM dabei

Lettland sollte ein leichter Gegner für Deutschland sein. In der Fifa-Weltrangliste belegt die Mannschaft nur Platz 138.

Für die Fußball-Europameisterschaft konnte sich die lettische Fußballnationalmannschaft nicht qualifizieren. Sie scheiterte in der Qualifikation an Polen und Österreich. Insgesamt war Lettland erst einmal bei einer EM dabei: 2004.

Fußball-Deutschland hat schlechte Erinnerungen an diese Europameisterschaft: Die DFB-Elf schied damals ohne einen einzigen Sieg schon in der Gruppenphase aus - auch gegen Lettland kam sie nicht über ein 0:0 hinaus.

Rückblick: Bei der EM 2004 spielte Deutschland 0:0 gegen Lettland. Die gesamte Europameisterschaft wurde zur Enttäuschung. Foto: Bernd Weißbrod, dpa (Archivbild)

Wird die deutsche Nationalmannschaft am 7. Juni mehr überzeugen? Das werden die Fans sehen, wenn das Spiel Deutschland - Lettland live im TV und Stream zu sehen ist. (sge)

Alle Infos zur EM:

