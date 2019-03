vor 32 Min.

Deutschland - Niederlande live in TV, Stream und Free-TV?

Heute Abend findet das Länderspiel Deutschland - Holland statt. Das Fußball-Spiel wird live im TV und online im Live-Stream übertragen. Wir sagen, wo, wann und ob das Spiel gratis, kostenlos und umsonst sowie ohne Anmeldung im Free-TV zu sehen sein wird.

Die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft tritt heute Abend zum EM 2020 Qualifikationsspiel gegen die Niederlande an. Hier erfahren Sie, wann und wo das Spiel live im TV, Fernsehen und Stream übertragen wird - und auch, ob es das Länderspiel live im Free-TV kostenlos, gratis, umsonst und ohne Anmeldung zu sehen gibt.

Nach dem frühen Aus bei der Weltmeisterschaft 2018, dem Abstieg aus der Nations League, den generell schwachen Leistungen der vergangenen Monate, dem unrühmlichen Aus der Bayern-Stars Boateng, Hummels und Müller und dem durchwachsenen 1:1 im Freundschaftsspiel gegen Serbien, lastet auf dem deutschen Fußball-Nationaltrainer Joachim Löw großer Druck. Zwar wackelt Löw vor dem EM-Qualifikationsspiel gegen die Niederlande nicht, ein gutes Spiel bzw. ein gutes Ergebnis gegen Holland, benötigt er aber unbedingt, damit erst keine Diskussion um seine Position entflammt.

Gegen Holland dürfte Löw im Gegensatz zum Spiel gegen Serbien auf Marco Reus (Borussia Dortmund) und Leon Goretzka (Bayern München) von Anfang an setzen. Das Spiel kommt frei empfangbar im Fernsehen bzw. im Free-TV.

Niederlande - Deutschland, Anpfiff 20.45 Uhr, Beginn der TV-Übertragung 20 Uhr auf RTL live im TV/Fernsehen/Free-TV und auf TVNOW im Live-Stream

Voraussichtliche Aufstellung Deutschland: Neuer, Ginter, Süle, Rüdiger, Kehrer, Kimmich, Kroos, Schulz, Goretzka, Reus, Sané

Länderspiel heute Abend live: TV-Termin und Übertragungsrechte zu Holland - Deutschland

RTL überträgt schon seit längerer Zeit Länderspiele der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft. So auch das Länderspiel / EM-Qualifikationsspiel heute Deutschland gegen Holland. Das Spiel ist auf RTL live im Free-TV/Fernsehen und online im Stream auf TVNOW zu sehen. Hierfür muss man sich allerdings anmelden.

Am 16. Juni im kommenden Jahr 2020 findet in München in der Allianz Arena das erste Europameisterschaftsspiel der Gruppe F statt. Bis dahin will Bundestrainer Joachim Löw sein erneuertes Team als starken Co-Gastgeber in das Gesamteuropäische Turnier führen - idealerweise bis zum EM-Finale am 12. Juli in London. Beim Start in die EM-Quali in Holland gibt es große Zweifel. Löw erinnert sich an das 0:3 gegen die Niederlande vor 5 Monaten: "Das Spiel war eine große Enttäuschung am Ende."

