Deutschland - Nordirland live in Free-TV und Stream - Übertragung heute am 19.11.19

Heute Abend trifft Deutschland auf Nordirland in der EM-Quali 2019/2020. Wir sagen, wo Sie das EM-Quali-Länderspiel live in Free-TV / Fernsehen und Live-Stream sehen können. Das DFB-Team ist bereits qualifiziert für die EM 2020.

Deutschland - Nordirland live in der TV-Übertragung heute Abend (19. November 2019, 20.45 Uhr) im Live-TV und Stream sehen. Wir sagen, wie das funktioniert und ob Deutschland - Nordirland im Free-TV auf RTL oder im Bezahl-Fernsehen bei Sky oder DAZN zu sehen sein wird.

EM-Quali heute live: Deutschland vor Nordirland-Spiel schon qualifiziert

Deutschland ist nach dem 4:0-Sieg gegen Weißrussland vergangene Woche und dem Unentschieden von Holland gegen Nordirland bereits fix qualifiziert für die EM-Endrunde 2020. Mit 18 Punkten liegt das DFB-Team zwei Punkte vor den Niederlanden und fünf Punkte vor Nordirland. Das direkte Qualifikation für das gesamteuropäische Turnier 2020 in 12 Städten hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft schon in der Tasche. Dennoch verspricht die Partie am Dienstag (21.45 Uhr/RTL) in Frankfurt gegen Nordirland noch einige Brisanz. Mit einem Sieg würde Deutschland Platz eins sichern, der bei der Gruppenauslosung für die EM-Endrunde noch eine Rolle spielen kann.

Deutschland vs. Nordirland: Live-Übertragung in Free-TV und Stream sehen

Live? Live in TV/Fernsehen auf RTL (kostenlos), live im Stream auf tvnow.de (Anmeldung nötig, kostenloser Probemonat)

(kostenlos), (Anmeldung nötig, kostenloser Probemonat) Wer? Nordirland - Deutschland in der EM-Qualifikation 2019/2020



- in der EM-Qualifikation 2019/2020 Wann? Dienstag, 19. November 2019, 20.45 Uhr

Wo? Frankfurt , Commerzbank-Arena

Deutschland gegen Nordirland live in Fernsehen und Live-Stream: Free-TV auf RTL oder im Pay-TV auf Sky oder DAZN?

Die TV-Rechte für die EM-Quali 2019/2020 liegen bei RTL. Entsprechend werden die Quali-Spiele der Deutschen Nationalmannschaft live in TV und Fernsehen im Free-TV auf RTL ausgestrahlt. Einen Live-Stream gibt es auch. Der liegt allerdings hier auf dieser Seite hinter tvnow.de, was eine Anmeldung erfordert. Es gibt jedoch die Möglichkeit, einen kostenlosen Testmonat abzuschließen. Allerdings sollte man dann, das Kündigen nicht vergessen. Deutschland - Nordirland live zu sehen gibt es nicht im Pay-TV oder Pay-Stream auf Sky oder DAZN.

Kroos vor Nordirland: "sehr motiviert"

"Ich glaube schon, dass wir sehr motiviert sein werden, auch Erster zu werden und das wollen wir mit einem Sieg", erklärte Toni Kroos, der beim 4:0 gegen Weißrussland zu den besten gehörte: "Auch als Zweiter wären wir zur EM gefahren, das hätten wir auch genommen. Wenn's jetzt so kommt, dass wir Erster werden sollten, ist es schön. Wem das Selbstvertrauen gibt, umso besser."

