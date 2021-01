vor 25 Min.

Deutschland - Nordmazedonien am 31.03.21 live im Free-TV und Live-Stream

Deutschland vs. Nordmazedonien: Bundestrainer Joachim Löw geht mit der Nationalelf in die WM-Quali 2022: Infos zu Termin, Uhrzeit und zur Übertragung live im Free-TV.

Deutschland trifft im 3. Spiel der WM-Qualifikation 2022 am 31. März 2021 auf Nordmazedonien. Die genaue Uhrzeit, den Termin sowie den kompletten Spielplan finden Sie hier. Außerdem Infos zur Übertragung live im Free-TV oder Livestream auf ARD/ZDF oder RTL.

WM-Quali Deutschland vs. Nordmazedonien: Die Nationalelf unter Bundestrainer Jogi Löw trifft im dritten Spiel der WM-Qualifikation 2022 nach Island und Rumänien auf Nordmazedonien. Die Partie wird am 31. März 2021 in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg ausgetragen. Dort fand bereits das erste Spiel gegen Island statt, da die Veranstalter die Austragungsorte coronabedingt bündeln. Den konkreten Termin, die Uhrzeit und alle Infos zur Übertragung live im Free-TV oder Online-Stream finden Sie im Anschluss.

Deutschland vs. Nordmazedonien live im Fernsehen und Stream

Am 31. März 2021 tritt die deutsche Nationalelf gegen Nordmazedonien an – und die Partie kann von Fans live im Free-TV auf RTL verfolgt werden. Der Privatsender RTL hat sich die Rechte an allen WM-Qualifikationsspielen gesichert und überträgt kostenfrei. Auch der Streamingdienst-Anbieter DAZN sendet die Spiele der deutschen Nationalmannschaft in der WM-Quali für Katar 2022. Allerdings sind diese nur über ein kostenpflichtiges DAZN-Abo zu streamen. Wer unterwegs ist, kann sich das Spiel auch per Radio kommentieren lassen – das funktioniert über das INFOradio des rbb, WDRevent oder über das Fan Club Radio des DFB.

Deutschlands drittes Spiel in der WM-Quali:

Was: Deutschland vs. Nordmazedonien

vs. Wann: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Wo: Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg

Schauinsland-Reisen-Arena in Wer: RTL live im Free-TV, Streaming-Dienst DAZN

Spielplan, Uhrzeit und Termine der deutschen Nationalelf für die Quali

Die WM-Qualifikationsspiele werden zwischen den jeweiligen Teams in 10 Gruppen von März 2021 bis in den November 2021 ausgetragen. Nordmazedonien ist der dritte Gegner der deutschen Nationalelf in der Gruppe J auf dem Weg der WM-Qualifikation für die WM 2022 in Katar. Bereits am 25. März trat die deutsche Nationalmannschaft gegen Island, am 28. März gegen Rumänien an. Ausstehende Partien sind die Spiele gegen Liechtenstein am 2. und gegen Armenien am 5. September sowie die Rückspiele. Den genauen Spielplan aller deutschen Spiele finden Sie im Anschluss.

Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation 2022:

Datum Partie Uhrzeit 25. März 2021 Deutschland - Island 20.45 Uhr 28. März 2021 Rumänien - Deutschland 20.45 Uhr 31. März 2021 Deutschland - Nordmazedonien 20.45 Uhr 02. September 2021 Liechtenstein - Deutschland 20.45 Uhr 05. September 2021 Deutschland - Armenien 20.45 Uhr 8. September 2021 Island - Deutschland 20.45 Uhr 8. Oktober 2021 Deutschland - Rumänien 20.45 Uhr 11. Oktober 2021 Nordmazedonien - Deutschland 20.45 Uhr 11. November 2021 Deutschland - Liechtenstein 20.45 Uhr 14. November 2021 Armenien - Deutschland 20.45 Uhr



Deutschland gegen Nordmazedonien in der Gruppe J der Quali 2022

Von März 2021 bis November 2021 wird die Qualifikation für die Fußball-WM 2022 in Katar ausgetragen. Die WM findet erstmals am Ende des Jahres und nicht im Sommer statt. 32 Nationen spielen den neuen Weltmeister aus. Nach der Auslosung der WM-Qualifikation im Dezember 2020 entstanden 10 Gruppen. Deutschland spielt in Gruppe J gegen Rumänien, Island, Nordmazedonien, Armenien und Liechtenstein und entgeht in dieser Gruppe den starken Gegnern. In der Qualifikation tragen die Mannschaften jeweils ein Hin- und Rückspiel zwischen allen Teams aus. Nur die Gruppensieger qualifizieren sich für die Endrunde in Katar. Die Gruppenzweiten ziehen in das Play-off-Turnier ein. Besteht nach Abschluss des letzten Spieltages in einer Gruppe Punktgleichheit ermitteln festgelegte Faktoren wie die höhere Punktezahl aus dem direkten Duell, die bessere Tordifferenz aus dem direkten Duell, die höhere Anzahl erzielter Tore aus dem direkten Duell u. A. das besser platzierte Team.



