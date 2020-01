vor 33 Min.

Deutschland - Österreich: Handball live im TV und Stream: EM im Free-TV?

Deutschland in der Wiener Stadthalle. Die Mannschaft von Deutschland steht bei der Nationalhymne nebeneinander. Deutschland - Österreich: Handball live in TV & Stream: EM im Free-TV? Wann spielt Deutschland gegen Österreich bei der Handball-Europameisterschaft?

Der dritte Gegner von Deutschland in der EM-Hauptrunde 2020 ist Gastgeber Österreich. Das Spiel findet in Wien statt. Wir sagen, wie und wann Sie das Spiel live in der Übertragung im TV, Fernsehen und Stream sehen. Free-TV auf ARD oder ZDF? Der TV-Termin.

Deutschland - Österreich: Handball-EM 2020 Hauptrunde live in TV & Stream: Free-TV? Die Fans fragen sich: "Wann spielt Deutschland gegen Österreich bei der Handball-EM?" In der Hauptrunde der Europameisterschaft trifft Deutschland im dritten Spiel der Hauptrunde auf Österreich (Montag, 20. Januar 2020). Hier finden Sie alles zur TV-Übertragung, den TV-Termin und die Uhrzeit. Läuft die Partie im Free-TV und Gratis-Stream auf ARD oder ZDF?

Nach der durchwachsenen Vorrunde zeigte sich beim DHB-Team gegen Weißrussland ein deutlicher Aufwärtstrend - verlor das zweite Spiel der Hauptrunde gegen Kroatien aber knapp. Die Chancen auf das Halbfinale der Handball-EM 2020 sind für Deutschland nun verschwindend gering. Ein Sieg gegen Österreich ist Pflicht, um zumindest noch eine kleine Chance zu wahren.

Deutschland - Österreich: Handball-EM 2020 live in TV, Fernsehen & Stream: Free-TV?

Wann spielt Deutschland gegen Österreich bei der Handball-EM?

Wer? Deutschland - Österreich ( Handball-EM Hauptrunde , 3. Spiel)

- Österreich ( , 3. Spiel) Uhrzeit? Montag, 20. Januar 2020, 20.30 Uhr

Wo? Wien , Österreich

, Österreich Live-TV? Live in der TV-Übertragung im Fernsehen und Stream in der ARD / Das Erste

Deutschland - Österreich wann: Handball-Hauptrunde live in der Übertragung in TV & Stream: TV-Termin

Die Handball-EM 2020 wird live bei verschiedenen Sendern und Portalen gezeigt. Alle deutschen Begegnungen, so auch das Hauptrunden-Spiel der EM-20202 Deutschland - Österreich, kommen auf den öffentlichen Sendern ARD und ZDF im TV, Fernsehen und Stream. Für die Partie am Montag, 20.1.2020, sind jetzt auch Uhrzeit und Sender bekannt: Deutschland spielt gegen Österreich um 20.30 Uhr, das Spiel zeigt die ARD und nicht das ZDF.

Österreich ein vermeintlich leichter Gegner für die Handball-Nationalmannschaft von Deutschland?

Österreich konnte das DHB-Team bereits bei einem Testspiel kurz vor der Handball-EM 2020 besiegen - ob dies in der EM-Hauptrunde wieder so kommt - bleibt abzuwarten. Nach der Niederlage gegen Kroatien ist dieser Sieg auf jeden Fall nötig.

Themen folgen