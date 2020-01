vor 18 Min.

Deutschland - Österreich: Handball live in TV & Stream: EM im Free-TV?

Deutschland in der Wiener Stadthalle. Die Mannschaft von Deutschland steht bei der Nationalhymne nebeneinander. Deutschland - Österreich: Handball live in TV & Stream: EM im Free-TV? Wann spielt Deutschland gegen Österreich bei der Handball-Europameisterschaft?

Der dritte Gegner von Deutschland in der EM-Hauptrunde 2020 ist Gastgeber Österreich. Das Spiel findet in Wien statt. Wir sagen, wie und wann Sie das Spiel live in der Übertragung im TV, Fernsehen und Stream sehen. Free-TV auf ARD oder ZDF? Der TV-Termin.

Deutschland - Österreich: Handball-EM 2020 Hauptrunde live in TV & Stream: Free-TV? Die Fans fragen sich: "Wann spielt Deutschland gegen Österreich bei der Handball-EM?" In der Hauptrunde der Europameisterschaft trifft Deutschland im dritten Spiel der Hauptrunde auf Österreich (Montag, 20. Januar 2020). Hier finden Sie alles zur TV-Übertragung, den TV-Termin und die Uhrzeit. Läuft die Partie im Free-TV und Gratis-Stream auf ARD oder ZDF?

Nach der durchwachsenen Vorrunde zeigte sich beim DHB-Team gegen Weißrussland ein deutlicher Aufwärtstrend - die Partie konnte klar gewonnen werden. Bevor es für die deutsche Nationalmannschaft im Handball gegen Österreich (3. Hauptrundenspiel) geht, steht noch der Gipfel gegen die starken Kroaten am Samstag (18.1.2020) an. Mit einem Sieg gegen die beiden Nationen wäre Deutschland klar auf Kurs in Richtung Medaillen.

Deutschland - Österreich: Handball-EM 2020 live in TV, Fernsehen & Stream: Free-TV?

Wann spielt Deutschland gegen Österreich bei der Handball-EM?

Wer? Deutschland - Österreich ( Handball-EM Hauptrunde , 3. Spiel)

- Österreich ( , 3. Spiel) Uhrzeit? Montag, 20. Januar 2020, 20.30 Uhr

Wo? Wien , Österreich

, Österreich Live-TV? Live in der TV-Übertragung im Fernsehen und Stream in der ARD / Das Erste

Deutschland - Österreich wann: Handball-Hauptrunde live in der Übertragung in TV & Stream: TV-Termin

Die Handball-EM 2020 wird live bei verschiedenen Sendern und Portalen gezeigt. Alle deutschen Begegnungen, so auch das Hauptrunden-Spiel der EM-20202 Deutschland - Österreich, kommen auf den öffentlichen Sendern ARD und ZDF im TV, Fernsehen und Stream. Für die Partie am Montag, 20.1.2020, sind jetzt auch Uhrzeit und Sender bekannt: Deutschland spielt gegen Österreich um 20.30 Uhr, das Spiel zeigt die ARD und nicht das ZDF.

Österreich ein vermeintlich leichter Gegner für die Handball-Nationalmannschaft von Deutschland?

Österreich konnte das DHB-Team bereits bei einem Testspiel kurz vor der Handball-EM 2020 besiegen - ob dies in der EM-Hauptrunde wieder so kommt - bleibt abzuwarten. Zuvor müssen die deutschen Handballer am Samstag noch gegen die Kroaten ran. Diese spielen bislang eine perfekte EM. Nach vier Siegen aus vier Spielen können sie am Samstag die Turnierträume der deutschen Handballer bereits beenden. Alle vier Spiele haben sie gewonnen und sich damit eine gute Ausgangslage mit Blick auf das angepeilte Halbfinale geschaffen. Mit einem weiteren Erfolg am Samstag könnten sie die Medaillenträume der Deutschen vorzeitig enden lassen. "Es wird interessant gegen die Deutschen, weil auch sie viele Fans in Wien haben. Es wird ein Duell auf dem Spielfeld, aber auch auf den Rängen geben", sagte Rückraumspieler Igor Karacic.

