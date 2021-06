Deutschland gegen Portugal: So sehen Sie das Finale der U21-EM 2021 live

Im Finale der U21-Europameisterschaft trifft Deutschland auf Portugal. Hier erfahren Sie, wie Sie das Spiel im Fernsehen oder Live-Stream sehen.

Deutschland gegen Portugal live im Free-TV oder Live-Stream: Das Finale der U21-EM 2021 lässt sich am 6. Juni kostenlos sehen. In diesem Artikel bekommen Sie alle Informationen zu Übertragung und Sender.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft ist dem Titel bei der Fußball-Europameisterschaft ganz nah - Portugal ist die letzte Hürde. Das Team von Stefan Kuntz steht zum dritten Mal in Folge im Finale der U21-EM: 2017 konnte sich die Mannschaft zum Europameister krönen, vor zwei Jahren verlor sie das Endspiel hingegen gegen Spanien.

Klappt es 2021 wieder mit dem Titel? Hier folgen die Infos dazu, wie Sie das Deutschland-Spiel live sehen können.

Deutschland gegen Portugal live im Free-TV und Gratis-Stream im Finale der U21-EM 2021: Übertragung, Datum und Uhrzeit

Das Finale der U21-EM steht am 6. Juni an. Anstoß ist am Sonntag um 21 Uhr. Das sind die wichtigsten Informationen im Überblick:

Partie: Deutschland - Portugal , Finale der U21-EM

- , Finale der U21-EM Spieltag : Sonntag, 6. Juni 2021

: Sonntag, 6. Juni 2021 Anpfiff : 21.00 Uhr

: 21.00 Uhr Stadion: Ljubljana ( Slowenien )

( ) Free-TV/ Fernsehen : ProSieben

: Online-Stream: Gratis-Stream auf ran.de

U21-EM - Finale 2021: Deutschland - Portugal live im Fernsehen oder Online-Stream

Die TV-Rechte für die U21-EM 2021 hatte sich ProSieben gesichert. Der Sender zeigte alle Spiele unter der Fußballmarke "ran". Die meisten liefen im Live-Stream oder auf ProSieben Maxx. Die Partien mit deutscher Beteiligung waren aber alle beim Hauptsender zu sehen.

Beim U21-EM-Finale Deutschland gegen Portugal ist es nicht anders: Das Spiel wird direkt bei ProSieben übertragen - und damit kostenlos im Free-TV.

U21-Trainer Stefan Kuntz will mit Deutschland Europameister werden. Foto: Marton Monus, dpa (Archivbild)

Einen Live-Stream bietet der Sender ebenfalls an, der gratis ist: Auch auf ran.de wird das Duell Deutschland - Portugal live gezeigt. Hier auf dieser Website finden Sie den Online-Stream.

Deutschland vs. Portugal: Die deutsche Nationalmannschaft bei der U21-Fußball-Europameisterschaft

Die U21-EM in Slowenien und Ungarn findet 2021 wegen der Corona-Pandemie in zwei Teilen statt: Die Vorrunde wurde bereits im März ausgetragen. Erst zwei Monate später ging es mit dem Viertelfinale weiter.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft hatte die Vorrunde mit einem Sieg und zwei Unentschieden überstanden. Das Viertelfinale gegen Dänemark war eine knappe Entscheidung: Deutschland rettete sich erst mit einem Tor in der 88. Minute in die Verlängerung. Am Ende gewann das Team mit 6:5 im Elfmeterschießen.

Florian Wirtz hatte gegen die Niederlande zwei Tore in acht Minuten geschossen. Foto: Marton Monus, dpa

Im Halbfinale gegen die Niederlande zeigte Deutschland eine starke Anfangsphase: Florian Wirtz schoss in den ersten acht Minuten zwei Tore. Die deutsche Mannschaft musste doch noch einmal zittern, da Perr Schuurs in der 67. Minute der Anschlusstreffer für die Niederlande gelang. Am Ende konnte Deutschland die Führung aber über die Zeit retten

Portugal hatte sich im Halbfinale mit 1:0 gegen Spanien durchgesetzt. Wer wird das Finale der U21-EM 2021 gewinnen? Da lässt sich am Sonntag beim Endspiel Deutschland - Portugal live im TV und Stream sehen.

