Deutschland - Rumänien heute live im Free-TV und Stream - Übertragung der U21-EM 2021 am 30.3.21

Deutschland - Rumänien heute live im Free-TV und Gratis-Stream: Die Mannschaften treffen am 30.3.21 in der Gruppenphase der U21-EM 2021 aufeinander. Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Stream haben wir hier für Sie.

Am 30.3.21 treffen in der Gruppenphase der diesjährigen U21-Europameisterschaft Deutschland und Rumänien aufeinander. Während die deutsche Mannschaft als Gruppenerster in das Turnier einzieht, belegte Rumänien in Gruppe 8 hinter Dänemark den zweiten Platz. Bei der U21 EM 2019 in Italien trafen die beiden Mannschaften zuletzt im Halbfinale des Turniers aufeinander, wo Deutschland sich mit zwei Treffern in letzter Minute und einem 4:2 Endstand durchsetzen konnte.

Wo können Sie das Spiel zwischen Deutschland und Rumänien live im TV und Stream verfolgen? Wird die Partie auch im Free-TV zu sehen sein? Gibt es einen Gratis-Stream? Die Antworten und alle Infos rund um die Übertragung der Gruppenphase der Fußball-U21-EM 2021 finden Sie in diesem Artikel.

Deutschland - Rumänien heute live im Free-TV und Stream: Übertragung der U21-EM am 30.03.21

Wann spielt Deutschland im Rahmen der U21-EM gegen Rumänien? Hier in dieser Übersicht finden Sie alle Infos auf einen Blick:

Partie: Deutschland - Rumänien

- Spieltag : Dienstag, 30. März 2021

: Dienstag, 30. März 2021 Anpfiff : 18.00 Uhr

: 18.00 Uhr Stadion: Bozsik Aréna ( Ungarn )

Bozsik Aréna ( ) Free-TV/ Fernsehen : ProSieben

: Online-Stream: Gratis-Stream auf ran.de

Übertragung der U21-EM 2021 im Free-TV: Welche Spiele gibt es gratis im TV und Online-Stream zu sehen?

In diesem Jahr überträgt ProSieben erstmals eine Fußball-Europameisterschaft, nachdem der Sender auch die Spiele der Qualifikationsphase für das U-21-Turnier gezeigt hatte. Die Begegnungen mit deutscher Beteiligung werden direkt auf ProSieben sowie hier auf dieser Seite im Stream von "ran" zu sehen sein - darunter auch die ersten Spiele der Gruppenphase zwischen Deutschland und den Niederlanden sowie die Partie Deutschland - Ungarn.

Die Spiele ohne deutsche Beteiligung gibt es ebenfalls im gratis Online-Stream von "ran" zu sehen und sie werden darüber hinaus auf ProSieben Maxx übertragen.

Die Moderation bzw. das Kommentieren der Spiele übernehmen Sportmoderator Christian Düren und Fußball-Experte und Ex-Nationaltorhüter René Adler, die gemeinsam den Spielverlauf schildern. Mit dabei ist außerdem Matthias Stach, der als Kommentator während der Partien im Einsatz ist. Zusätzlich erwartet die Zuschauer 45 Minuten vor dem Beginn der Deutschlandspiele ein entsprechender Vorlauf mit Expertengesprächen und Interviews live aus dem Stadion.

U21-EM 2021: Geteilter Spielplan und Corona-Auflagen

Aufgrund der andauernden Corona-Pandemie findet das europäische Turnier in diesem Jahr in einem einzigartigen Format statt, das es so bisher noch nicht gegeben hat. Der Terminkalender der U21-EM wurde nämlich aufgeteilt: Die Gruppenphase steigt zwischen dem 24. und 31. März 2021, während die K.-O.-Phase zwischen dem 31. Mai und dem 6. Juni stattfinden wird. Die Spiele der Endrunde werden wie die Gruppenphase aus Stadien in Ungarn und Slowenien ausgetragen - jeweils vier Spiele finden in jedem Land statt.

Darüber hinaus wird die Gruppenphase des Turniers ohne Zuschauer stattfinden. Sollte sich die Pandemie-Situation jedoch bis zur Austragung der Endrunde in den Gastgeber-Ländern verbessern, will der europäische Fußballverband in Absprache mit den örtlichen Behörden für die finalen acht Spiele Zuschauer zulassen.

