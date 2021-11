Deutschland gegen die Türkei: Alle Infos zur Übertragung beim Frauen-Fußball im TV und Stream

Morgen trifft die deutsche Frauen-Fußball-Nationalmannschaft in der WM-Quali auf die Türkei. Holen Sie sich hier alle Infos zur Übertragung im TV oder Stream, zum Termin und zur Uhrzeit.

Die Qualifikationsspiele für die Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland sind in vollem Gange. In ihrem fünften Quali-Spiel trifft die deutsche Frauen-Fußball-Nationalmannschaft morgen auf die Türkei. Die Mannschaft ist zusammen mit der Türkei, Portugal, Serbien, Israel und Bulgarien in der Gruppe H und belegt dort aktuell mit 12 Punkten - zwei Punkte Abstand zu Portugal - den ersten Platz.

Morgen Nachmittag trifft dir Frauen-National-Elf auf die Türkei. In diesem Artikel finden Sie alle relevanten Informationen rund um das Spiel. Wann ist die Übertragung und wie kann ich es live im Free-TV und im Stream verfolgen?

Wann ist das Spiel Deutschland - Türkei beim Frauen-Fußball? Datum und Uhrzeit

Die WM-Qualifikations-Partie Deutschland gegen Türkei findet morgen am Freitag, dem 26. November 2021, statt. Anstoß ist um 16 Uhr im Eintracht-Stadion in Braunschweig.

Deutschland gegen Türkei: Alle Infos zur Übertragung live im Free-TV und Stream

Die Übertragung des Fußball-Matchs im Free-TV übernimmt das ZDF. Schon ab 15.45 Uhr berichtet Moderatorin Katja Streso live aus dem Stadion, die Live-Reportage übernimmt Claudia Neumann.

WM-Quali der Frauen: Gibt es einen Gratis-Stream von der WM-Quali Deutschland gegen Serbien?

Neben der Übertragung im Free-TV können Sie das fünfte Qualifikationsspiel auch online im Stream verfolgen. Dieser Link führt zum Gratis-Stream des Zweiten Deutschen Fernsehens.

WM-Qualifikation für die Frauen-Fußball WM 2023: Bisherige Ergebnisse und weitere Termine

In insgesamt zehn Spiele muss sich die deutsche Frauen-Nationalmannschaft beweisen, um bei der WM 2023 dabei zu sein. Zuletzt gewannen die Fußballerinnen vor einem Monat 7:0 gegen Israel. Nun steht das fünfte der Quali-Spiele gegen die Türkei an. Hier finden Sie den vorläufigen Zeitplan mit den bisherigen Ergebnissen. Sollte sich wegen der Corona-Pandemie etwas ändern, geben wir Ihnen hier natürlich Bescheid.

Die Qualifikationsspiele der Frauen-Nationalmannschaft für die WM 2023:

Samstag, 18. September 2021: Deutschland - Bulgarien , 7:0

- , 7:0 Dienstag, 21. September 2021: Deutschland - Serbien , 5:1

- , 5:1 Donnerstag, 21. Oktober 2021: Israel - Deutschland , 0:1

, 0:1 Dienstag, 26. Oktober 2021: Deutschland - Israel, 7:0

- Israel, 7:0 Freitag, 26. November 2021: Deutschland - Türkei

Dienstag, 30. November 2021: Portugal - Deutschland

- Samstag, 9. April 2022: Deutschland - Portugal

- Dienstag, 12. April 2021: Serbien - Deutschland

- Samstag, 3. September 2022: Türkei - Deutschland

- Dienstag, 6. September 2022: Bulgarien - Deutschland

Gruppe H bei der WM-Quali: Auf welchem Platz ist Deutschland?

Die bisherigen Spiele konnte die deutsche Elf souverän hinter sich bringen. Vier der vier bisher gespielten Partien konnte das National-Team für sich entscheiden. Das ist die aktuelle Tabelle der Gruppe H:

Platz Team Spiele Differenz Punkte 1 Deutschland 4 19 12 2 Portugal 4 10 10 3 Türkei 3 -1 4 4 Serbien 3 -3 3 5 Israel 3 -12 0 6 Bulgarien 3 -13 0

Deutschland gegen Türkei: Die Bilanz der Mannschaften

Schon zweimal, in den Jahren 2003 und 2007, hat die deutsche Frauen-Fußball-Nationalmannschaft den Weltmeister-Titel mit nach Hause gebracht. Europameister wurde das Team sogar schon acht Mal in den Jahren: 1989, 1991, 1995, 1997, 2001, 2005, 2009 und 2013. Die Qualifikationsspiele 2021/22 geben bisher einen hoffnungsvollen Ausblick auf die Teilnahme an der WM 2023.

Die türkische Mannschaft erzielte ihr bestes Ergebnis bei einer Weltmeisterschaft im Jahr 2002, wo sie den dritten Platz belegte. Bei der Europameisterschaft schaffte die Türkei es einmal ins Halbfinale beim Turnier 2008. In der jetzigen Qualiphase stehen sie bisher auf dem dritten Platz der Tabelle, haben aber erst drei, nicht wie Deutschland vier, der Spiele hinter sich. Bisher hat das türkische Team ein Spiel gewonnen, eins verloren und eins ging unentschieden aus.

Nur die Siegerinnen der jeweiligen Gruppen qualifizieren sich direkt für die Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland. Die WM-Qualifikation endet mit den letzten Partien am 6. September 2022.

