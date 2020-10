vor 18 Min.

Deutschland - Ukraine: Übertragung live im Free-TV oder Stream?

Nach dem Test-Länderspiel gegen die Türkei - im Bild Bundestrainer Joachim Löw vor der Partie - steht der 3. Spieltag der Nations League, Deutschland gegen die Ukraine, an. Wann das Spiel live im Free-TV auf ARD/ZDF oder im Stream zu sehen sein wird, erfahren Sie hier.

Deutschland trifft im Rahmen der UEFA Nations League Spiele am 10.10.2020 auf die Ukraine. Wann die Partie live im Free-TV, auf ARD/ZDF oder RTL zu sehen sein wird, das erfahren Sie hier.

Am 3. Spieltag der Nations League 2020/21 trifft Deutschland in Kiew auf die Ukraine. Neben den Testspielen erachtet Bundestrainer Joachim Löw auch dieses Spiel als Testduell für die weitere Entwicklung der Mannschaft vor der Europameisterschaft. Wann das Spiel der DFB-Elf live im TV oder Stream zu sehen sein wird, das verraten wir Ihnen an dieser Stelle.

Nations League 2020/21: Deutschland - Ukraine live im TV & Stream

Partie : Deutschland - Ukraine

: - Wann : 10.10.2020

: 10.10.2020 Anpfiff : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Wo : Olimpijskyi ( Kiew )

: Olimpijskyi ( ) Free-TV: Das Erste

Stream: ARD

Radio: WDR Event, DFB Fan Club Radio, rbb Inforadio

Kommentator: Florian Naß

Florian Naß Moderator : Alexander Bommes

: Experte: Bastian Schweinsteiger

Die Länderspiele live im TV & Stream: im Free-TV auf ARD, ZDF oder RTL?

Das Spiel der Nations League zwischen Deutschland und der Ukraine am 10.10.2020 wird live im Free-TV übertragen. ARD sendet das Spiel live in Das Erste. Auch im Stream der ARD werden Fans die Partie sehen können. Wer unterwegs sein sollte, hat zudem die Chance über WDR Event, den DFB Fan Club Radio oder rbb Inforadio das Nations League Spiel per Audio und Radio mitzuverfolgen. Im Stream des kostenpflichtigen Streaming-Dienst DAZN oder SKY ist das Spiel der Nations League nicht zu sehen. Die Rechte für alle Partien der deutschen Mannschaft, Testspiele, Qualifikations- oder Nations League-Spiele, halten die Sender ZDF, ARD und RTL. Kommentiert wird die Partie von Florian Naß, im Studio moderiert Alexander Bommes mit Experte Bastian Schweinsteiger. Die ARD überträgt von 20.15 bis 21.35 Uhr.

Team Ukraine & Zuschauer: Corona in der ukrainischen Nationalmannschaft

In welcher Besetzung die Nationalelf der Ukraine gegen Deutschland antreten wird, ist derzeit völlig unklar. Mehr als ein halbes Dutzend Stammspieler waren wegen Verletzungen oder Corona-Infektionen nicht ins französische Trainingslager geflogen. Stützen wie Stammtorwart Andrej Pjatow oder Mittelfeldstar Jewgeni Konopljanka fehlen, dem Trainer Andrej Schewtschenko steht derzeit nur noch Torhüter Georgi Buschan von Dynamo Kiew zur Verfügung. Für das Spiel am Samstag sind Zuschauer zugelassen. Bürgermeister Witali Klitschko besetzt 30 Prozent der rund 70.000 Sitzplätze im Olympiastadion.

Spielplan deutsche Nationalmannschaft 2020: Live in TV & Stream

Deutschland - Schweiz ( Nations League ) in Köln : 13.10.2020, 20.45 Uhr, live auf DasErste

- ( ) in : 13.10.2020, 20.45 Uhr, live auf Deutschland - Tschechien ( Testspiel ) in Leipzig : 11.11.2020, 20.45 Uhr, live bei RTL

- ( ) in : 11.11.2020, 20.45 Uhr, live bei Deutschland - Ukraine ( Nations League ): 14.11.2020, 20.45 Uhr

- ( ): 14.11.2020, 20.45 Uhr Spanien - Deutschland ( Nations League ): 17.11.2020, 20.45 Uhr









