Übertragung der EM 2021: Deutschland gegen Ungarn im TV, Live-Stream oder Ticker

Für Deutschland endet die Gruppenphase der Fußball-EM 2021 mit dem Spiel gegen Ungarn. Hier finden Sie alle Informationen dazu, wie Sie die Partie sehen können - und einen Liveticker.

Deutschland gegen Ungarn live im Free-TV und Stream: Das letzte Spiel der deutschen Nationalmannschaft in der Gruppenphase lässt sich heute kostenlos im Fernsehen sehen. Das liegt daran, dass ARD und ZDF die TV-Rechte für die meisten Spiele der Fußball-EM 2021 besitzen. Einige Partien werden aber auch nur kostenpflichtig auf MagentaTV der Telekom übertragen.

Nach Frankreich und Portugal ist Ungarn der vermeintlich leichteste Gegner der DFB-Elf in der Gruppe F. Anders als bei der letzten WM will die deutsche Mannschaft die Gruppenphase der Euro 2021 überstehen. Über Achtelfinale, Viertelfinale und Halbfinale soll der Weg dann am besten ins Finale am 11. Juli führen. Dafür muss nach der 0:1-Niederlage gegen Frankreich und dem 4:2-Sieg gegen Portugal aber ein Erfolg gegen Ungarn her.

Hier gibt es aber erst einmal alle Informationen dazu, wie sich das Spiel Deutschland - Ungarn im Live-TV und Online-Stream sehen lässt. Außerdem finden Sie weiter unten im Artikel einen Liveticker, der auch Infos zur Aufstellung von Deutschland liefert.

Deutschland - Ungarn live im Free-TV oder Gratis-Stream auf ARD oder ZDF? Übertragung heute, Sender, Datum und Uhrzeit

Anstoß für das Spiel ist am 23. Juni um 21 Uhr. Alle Details finden Sie hier in der Übersicht.

Spiel: Deutschland - Ungarn , Gruppenphase der Fußball-EM 2021

- , der 2021 Datum: 23. Juni 2021

23. Juni 2021 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Allianz Arena , München

, Übertragung: live im Free-TV und Gratis-Stream im ZDF , kostenpflichtig über MagentaTV der Telekom

live im Free-TV und Gratis-Stream im , kostenpflichtig über MagentaTV der Kommentator: Oliver Schmidt

Wenn Sie das Spiel Deutschland vs. Ungarn online im Live-Stream sehen möchten, gelangen Sie hier direkt zur Seite des ZDF.

Für Joachim Löw ist es das letzte große Turnier als Bundestrainer. Foto: Federico Gambarini, dpa (Archivbild)

Deutschland - Ungarn: Liveticker mit Spielstand und Aufstellung

In unserem Liveticker zur EM 2021 können Sie auch das Spiel Deutschland gegen Ungarn verfolgen. Hier im Datencenter finden Sie neben dem Ticker auch Infos zur Aufstellung, den Spielplan, Ergebnisse und Spielstände:

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Deutschland vs. Ungarn live: Übertragung der Fußball-EM 2021 im Fernsehen und Online-Stream

Zehn Spiele der Fußball-Europameisterschaft 2021 werden exklusiv von MagentaTV der Telekom übertragen. Damit lässt sich nicht das komplette Turnier kostenlos sehen. Die meisten Spiele werden aber gratis von ARD und ZDF übertragen - auch alle Deutschland-Spiele.

Welcher Sender zeigt was bei der Euro 2021? Hier finden Sie die komplette Übersicht: Fußball-EM 2021 live im TV und Stream: Live-Übertragung und TV-Termine.

Euro 2021: Deutschland gegen Ungarn - Abschluss der Gruppenphase für die Nationalmannschaft

Deutschland hat gegen Ungarn eine positive Bilanz, das letzte Duell der beiden Mannschaften liegt aber schon ein paar Jahre zurück. Ein Testspiel im Juni 2016 gewann die DFB-Elf mit 2:0. Eines der Tore schoss damals Thomas Müller.

Joachim Löw tritt nach EM zurück: Die Karriere des Weltmeister-Trainers

Die deutsche Nationalmannschaft möchte die Gruppenphase der Fußball-EM 2021 gegen Ungarn erfolgreich abschließen. Joachim Löw hofft auf Erfolge bei seinem letzten Turnier als Bundestrainer. Dafür holte er auch Thomas Müller und Mats Hummels zurück in den Deutschland-Kader.

Zu dem gehören auch zwei Spieler, deren Nominierung als Überraschung galt: Stürmer Kevin Volland von der AS Monaco und Verteidiger Christian Günter von SC Freiburg sind bei der Euro 2021 für Deutschland mit dabei. Die beiden hatten sich durch eine starke Saison bei ihrem jeweiligen Verein empfohlen.

Ob Deutschland die Gruppenphase der Fußball-Europameisterschaft 2021 erfolgreich beenden kann? Das werden die Fans sehen, wenn am 23. Juni das Spiel Deutschland - Ungarn live im Free-TV und im Online-Stream des ZDF läuft. (sge)

