Deutschland - Weißrussland: Handball live im TV und Stream - heute am 16.1.20 im Free-TV?

Deutschland - Weißrussland, so heißt das erste Spiel für das DHB-Team in der Hauptrunde der Handball-EM 2020.Wir sagen, wie und wann Sie das Spiel heute am Donnerstag live im Free-TV und Stream sehen - ARD oder ZDF?

Lesen Sie hier die Antwort mit allen Infos zur Übertragung, denn wir sagen, wie Sie Deutschland - Weißrussland (heute, 16. Januar 2020) live im Fernsehen und Stream verfolgen können.

Im letzten Vorrundenspiel der Handball-EM setzte sich Deutschland am Montagabend in Trondheim mit 28:27 gegen Lettland durch. Nach dem zähen Erfolg gegen den deutlichen Außenseiter fliegt das DHB-Team am Mittwoch von Trondheim nach Wien. Dort geht es dann am Donnerstag in der nächsten Turnierphase mit dem Spiel gegen Weißrussland weiter. Als weiterer Gegner in der Hauptrunde steht bisher nur Kroatien von insgesamt vier Gegnern fest.

Hauptrunde Handball-EM 2020 live im Fernsehen und Stream: Deutschland - Weißrussland im Free-TV

Wann spielt Deutschland gegen Weißrussland bei der Handball-EM? Wann ist das nächste Spiel von Deutschland?

Wer? Deutschland - Weißrussland ( Handball-EM Hauptrunde , 1. Spiel)

- ( , 1. Spiel) Uhrzeit? Donnerstag, 16. Januar 2020, 20.30 Uhr

Wo? Wien , Österreich

, Live-TV? Live in der TV-Übertragung im Fernsehen und Stream in der ARD

Deutschland - Weißrussland: Handball-EM 2020 live in der Übertragung im TV und Stream - Termin

Die Handball-EM 2020 wird live auf verschiedenen Sendern und Portalen gezeigt. Alle deutschen Spiele, so auch das Hauptrunden-Spiel der Europameisterschaft 20202 Deutschland - Weißrussland, kommen auf den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF im TV, Fernsehen und Stream. Die Partie am Donnerstag, 16.1.2020, wird von der ARD übertragen.

Ist Deutschland stark genug für Weißrussland bei der Handball-EM 2020?

Auch beim Zittersieg gegen Lettland geben die Handballer Deutschlands Rätsel auf. In der EM-Hauptrunde geht es nun in Wien gegen Weißrussland weiter. Doch was ist drin bei dieser EM? "Ich möchte nicht von den Zielen abrücken, weil es die Mannschaft verdient, dass wir daran glauben", sagte Bundestrainer Christian Prokop - mit Einschränkung: "Aber ich habe darum gebeten, dass die Erwartungshaltung realistisch bleibt. Und das haben wir natürlich auch jetzt in der Vorrunde gezeigt bekommen."

"Natürlich sieht man auch, dass wir noch nicht in den Leistungssphären sind, die man für ein Halbfinale bräuchte", sagte Prokop. Man sehe, dass die Mannschaft Defizite habe. "Das ist auch nicht unerklärlich. Wir haben einige Absagen."

Am Donnerstag geht es gegen Weißrussland weiter. "Natürlich sind wir im Moment noch nicht in der Lage, Spanien oder Kroatien zu schlagen", sagte Prokop. "Aber vielleicht sind wir das in zwei Spielen." Die Fans werden es sehen, live in TV, Fernsehen und Live-Stream.

