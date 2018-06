Deutschland gegen Saudi-Arabien im TV und Live-Stream

vor 38 Min.

Für Bundestrainer Joachim Löw steht gegen Saudi-Arabien die Generalprobe vor der WM in Russland an.

Es ist der letzte Test vor Beginn der Weltmeisterschaft: Am Freitagabend tritt die DFB-Elf gegen Saudi-Arabien an. Das Spiel gibt es live im TV und Stream.

Es ist eine Negativ-Serie, wie es sie zuletzt Ende der 80er Jahre gegeben hat: Seit fünf Spielen konnte die deutsche Nationalmannschaft nicht mehr gewinnen. Schon vor der Niederlage gegen Österreich hatte das Team von Jogi Löw in England (0:0), gegen Frankreich (2:2), Spanien (1:1) und Brasilien (0:1) einen Sieg verpasst. Gegen das für die WM qualifizierte Saudi-Arabien will sich Löw-Truppe in Form bringen für die Weltmeisterschaft in Russland. Anpfiff der Partie am Freitag, 7. Juni, ist um 19.30 Uhr in der Leverkusener Bayarena. Zu sehen gibt es das Spiel live im TV und im Live-Stream.

Deutschland gegen Saudi-Arabien live im TV und im Stream

Ein Spieler wird dabei mit Sicherheit fehlen: Mesut Özil. Der Mittelfeldspieler von Arsenal London wird geschont. Bundestrainer Joachim Löw gab bereits bekannt, dass der 29-Jährige wegen einer leichten Knieprellung geschont wird. Grund zur Sorge, dass es Özil nicht zur WM schaffen werde, gebe es nicht, wie der DFB beim Abschlusstraining betonte: Der Verzicht sei eine reine Vorsichtsmaßnahme, zumal den Offensivmann zusätzlich noch Rückenprobleme plagen. Ansonsten sind alle 22 Spieler topfit und einsatzbereit.

Es wird erwartet, dass Löw bei der Generalprobe schon jene Elf aufbietet, die am 17. Juni in Moskau gegen Mexiko auch ins WM-Turnier starten wird. Das Plus für den Weltmeister: "Wir sind eine gut eingespielte Mannschaft", betonte Innenverteidiger Hummels. Für den Bayern-Spieler wird gegen WM-Teilnehmer Saudi-Arabien, der in der Vorrunden-Gruppe A gegen Gastgeber Russland, Ägypten und Uruguay spielt, ein Partner gesucht. Jérôme Boateng wäre nach seinen überstandenen muskulären Problemen ein Kandidat für die erste Elf, wird aber wohl noch nicht von Beginn an zum Einsatz kommen. Löw wird in den Innenabwehr zwischen dem Bayern-Profi Niklas Süle und Antonio Rüdiger vom FC Chelsea entscheiden.

Die Generalprobe: Jogis Team gegen Saudi-Arabien im TV und Live-Stream

Wer sich die Partie ansehen möchte, ist bei der ARD richtig. Der Live-Stream des Senders ist hier zu sehen. Smartphone- oder Tablet-User können den Live-Stream auch in der Sportschau-App des Ersten verfolgen. Der Download der App ist kostenlos. Android-User können sich die Version für ihr System hier herunterladen, Apple-User werden hier fündig.

Der öffentlich-rechtliche Sender beginnt seine Vorberichterstattung schon um 18.48 Uhr mit dem Format "Neues von der Nationalmannschaft", bevor um 19.30 Uhr angepfiffen wird. Gerd Gottlob wird als Reporter das Spiel kommentieren. Als Experte ist Thomas Hitzlsperger im Einsatz, Alexander Bommes wird als Moderator durch die Sendung führen. Fußball-Fans kommen auch nach dem Ende der Übertragung des Länderspiels auf ihre Kosten: Im Sportschau Club, der ab 22.15 Uhr startet, wird die erste Runde des DFB-Pokals ausgelost werden. (eisl)

