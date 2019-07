17:54 Uhr

Die Panther holen sich den Feinschliff für die Saison

Verteidiger Henry Haase hat eine dicke Backe und in Nordamerika bereitet sich ein AEV-Spieler auf seine Hochzeit vor

Von Milan Sako

Aus einer riesigen Box dröhnt laute Musik, es ist stickig und schwitzende Körper bewegen sich fast im Takt dazu. Nein, das ist keine Diskothek am Freitagabend in der Maximilianstraße. Die Szene spielt vormittags um 9 Uhr im Kraftraum der Panther im Curt-Frenzel-Stadion. Und zwar an jedem Werktag. Steffen Tölzer hat eine Hantel geschultert und geht in die Knie. Marco Sternheimer liegt auf den Boden und hievt eine Eisenkugel mit einem Arm in die Höhe. „Wer hat sich denn das ausgedacht“, stöhnt der AEV-Stürmer über eine offensichtlich neue Übung, um die Rumpfmuskulatur zu stärken. Und hinten in der Ecke spielen sich Gregor Grutschnig und Verteidiger Henry Haase mit einem Tischtennisschläger in jeder Hand den Ball über drei Meter zu. So geht es an jedem Werktag zu im Bauch des Eisstadions. Die AEV-Profis schwitzen und schuften, um ihre Körper für die neue Saison in der Deutschen Eishockey-Liga zu stählen.

Der Körper von Steffen Tölzer streikt zunächst

Durch den überragenden Erfolg der vergangenen Saison mit dem Einzug ins Halbfinale fällt die Vorbereitungsphase kürzer als gewohnt aus. Erst Mitte April konnten die Münchner in sieben Partien, die teilweise über fünf Drittel gingen, die Augsburger in die Knie zwingen. Nachdem die Anspannung gewichen war, streikte der Körper und forderte Erholung ein. „Ich wollte eigentlich nur eine Woche Pause machen und dann wieder ins Training einsteigen. Ich habe es versucht, es ging nicht. Ich war komplett leer und habe noch eine Woche gebraucht, bis es wieder losging“, erzählt Kapitän Steffen Tölzer. Im Zwei-Tages-Rhythmus unter größter Anspannung zu spielen, die Checks auszufahren, jeden Sprint maximal anzugehen – das kostet Kraft. Und der Kopf benötigt auch eine Pause.

Doch inzwischen ist die alte Saison abgehakt, es gilt, die Grundlagen für die nächste Spielzeit zu legen, die mit der Champions Hockey League auch noch früher als sonst beginnt. Am 29. August starten die Panther im schwedischen Lulea das europäische Kapitel, auf das sich besonders die Fans freuen. Der Vorverkauf für den Wettbewerb beginnt am 16. Juli.

Da neben Trainer Mike Stewart (nach Köln) auch Fitness-Coach Sven Herzog (zum Fußball-Bundesligisten Mainz) den Klub verlassen haben, leitet nun Gregor Grutschnig die Vorbereitung. Der Österreicher kam auf Vermittlung von Herzog nach Augsburg und besitzt einen breiten sportlichen Hintergrund. Am Millstätter See aufgewachsen versuchte sich der 30-Jährige zunächst als Skirennfahrer. Später wechselte er aufs Wasser und betreute das U21-Nationalteam der österreichischen Wasserski-Fahrer. In den vergangenen zwei Jahren arbeitete Grutschnig mit den Eishockey-Profis des VSV Villach. „Jetzt wollte ich weg von der Heimat und den Sprung in die DEL wagen“, sagt der neue Fitness-Coach. Wie sein Vorgänger betreut Grutschnig auch die Profis in Übersee, die sich meist individuell vorbereiten. Nebenbei stecken Verteidiger Brady Lamb und seine langjährige Partnerin Lizz Downey mitten in den Hochzeitsvorbereitungen.

Haase muss Platte im Kiefer entfernen lassen

Während die Nordamerikaner meist alleine schwitzen, genießen die Deutschen die Gruppendynamik in Augsburg. „Gemeinsam macht es einfach mehr Spaß“, sagt Verteidiger Henry Haase, der allerdings noch ein reduziertes Programm fährt. Der gebrochene Kiefer war während der vergangenen Saison mit einer Metallplatte fixiert worden. Jetzt musste das Teil wieder herausoperiert werden und Haase darf nur von der rechten Schokoladenseite fotografiert werden - weil die linke Backe dick geschwollen ist. Die Füssener Daniel Schmölz und Simon Sezemsky kommen nur am Dienstag und Mittwoch nach Augsburg. Der italienische Nationalspieler Alex Lambacher stemmt ebenso die Gewichte wie die Talente Niklas Länger, Tim Bullnheimer und Denis Miller. Selbst Arvids Rekis sitzt auf dem Fahrrad. „Ich muss abtrainieren“ sagt der 41-jährige Lette, der seine Karriere beendet hat. Mit Badminton-Einheiten, Boxen und Laufübungen im Rosenaustadion kommt Abwechslung in den Plan. In vier Wochen beginnt die Eiszeit. „Die Basis in Sachen Kraft und Kondition haben wir in den ersten acht Wochen gelegt, jetzt erfolgt der Feinschliff“, erzählt Grutschnig. Trotz der Schinderei auf dem Boden und mit Gewichten bleibt Zeit für Scherze. Der neue Fitnesscoach ist zufrieden: „Die Jungs haben eine hervorragende Arbeitseinstellung und viel Gespür füreinander.“

