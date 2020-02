13:33 Uhr

Die Premier League zeigt die Grenzen des Videoschiedsrichters auf

Eine Szene aus der englischen Liga zeigt: Ein Foul ist nicht zwangsweise ein Foul. Die Begründung von Harry Maguire für sein Einsteigen ist kurios.

Von Florian Eisele

Um das eigene Elend zu vergessen, reicht manchmal schon das noch größere Unglück des Nachbarn. Insofern dürfte mancher Fußballfan in diesen Tagen mit Genugtuung das Treiben auf der englischen Insel verfolgt haben. Auch dort erregt der Videoschiedsrichter seit einiger Zeit die Gemüter und fährt dort das volle Programm auf, das auch hierzulande seine Popularität begründet: minutenlange Unterbrechungen, abgewürgte Torjubel und fragwürdige Entscheidungen aller Art.

VAR in England: Übler Tritt von Harry Maguire wird nicht geahndet

Ein besonders illustres Beispiel dafür lieferte das Montagsspiel zwischen dem FC Chelsea und Manchester United. Beim Stand von 1:0 für Manchester rutschten United-Verteidiger Harry Maguire und der ehemalige BVB-Stürmer Michy Batshuayi vom Spielfeld. Maguire nutzte die Gelegenheit, um dem Belgier mit dem Stollenschuh dorthin zu treten, wo es am meisten weh tut. Die Zeitlupenwiederholung des Tritts ist ein Anblick, bei dem selbst den härtesten Türstehern Tränen kommen dürften.

Son got a red card for the same thing.

Maguire got away with it receiving nothing.

Discuss? pic.twitter.com/E2zTmnitqp — Connor (@cragspurs) February 18, 2020

Doch auch wenn sich Batshuayi danach etwas angefasst präsentierte, ging das Spiel für den englischen Nationalspieler weiter – der Videoschiedsrichter sah keinen Grund, einzugreifen. Als Chelsea kurz danach das 1:1 erzielte, sah das etwas anders aus: Der Treffer wurde wegen eines Fouls zurückgenommen. Um die Sache noch abzurunden, war es ausgerechnet Maguire, der das Tor zum 2:0-Endstand für Manchester erzielte.

Manchesters Maguire beteuerte, er habe sich schützen wollen

Womit man wieder am Kern des Problems angekommen wäre: Wer dachte, dass der Fußball mit dem Videoassistenten gerechter wird, hat nicht bedacht, dass immer noch Menschen die Szenen bewerten. Und wenn der englische Verband einen Schiedsrichter vor den Bildschirm setzt, der sein erstes Taschengeld mit Faustkämpfen in den schottischen Highlands bestritten hat – Pech gehabt. Der wertet einen Stollentritt in die Weichteile eben als Teil der Wettkampfhärte. Maguire erklärt die Szene übrigens wie folgt: Er habe sich mit dem Tritt schützen wollen, weil Batshuayi auf ihn fallen zu drohte. Ein guter Schiedsrichter sieht so was eben.

Lesen Sie auch: Diese Folgen hat der Königsklassen-Bann für Man City und Guardiola

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen