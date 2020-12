Die Uefa macht sich mit dem Geschenk für Katar unglaubwürdig

Kein Witz: Der Wüstenstaat Katar darf in einer europäischen WM-Qualifikationsgruppe antreten. Das ist ein ungeheuerlicher Vorgang des Verbandes Uefa.

Es klingt wie ein Beitrag aus einer Satire-Show: Der Wüstenstaat Katar, Gastgeber der nächsten Fußball-WM (die im Winter stattfinden muss, weil es im Sommer dort zu heiß ist), darf in der WM-Qualifikation in einer europäischen Gruppe antreten. Dort wird das Team Spielpraxis auf höchstem Niveau sammeln. Dieses Geschenk des europäischen Verbandes Uefa ist ein ungeheuerlicher Vorgang – aus mehreren Gründen.

Einerseits, weil den Nationalmannschaften ungefragt weitere Spiele aufgehalst werden. In Zeiten, in denen der Terminplan wegen der Corona-Pandemie ohnehin schon bis zum Anschlag gefüllt ist, schraubt die Uefa die Belastung noch weiter nach oben.

Die Uefa gibt sich in Werbekampagnen gerne als Kämpferin für Werte

Zum anderen ist es eine Farce, das mit Geld um sich werfende, Menschenrechte aber weitestgehend ignorierende Katar diese Spezialbehandlung zukommen zu lassen. Es bleibt zu vermuten, welche Anreize der Wüstenstaat der Uefa dafür geboten hat. In Zeiten, in denen viele Fans sich mit Abscheu von den Auswüchsen der Kommerzialisierung im Profi-Fußball abwenden, ist das ein verheerendes Signal. Die Uefa, die sich in Werbekampagnen gerne als Kämpferin für Werte verkauft, hat sich mit diesem Schritt lächerlich und unglaubwürdig gemacht.

