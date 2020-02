vor 32 Min.

Die Zahlen lügen nicht: Warum der FC Schalke 04 dieses Jahr den Pokal holt

Der FC Schalke 04 hat das Viertelfinale im DFB-Pokal erreicht. Statistiken sagen: Die Schalker holen am Ende sogar den Pokal.

Von Daniel Dollinger

Zahlenspiele und Statistiken sind im Fußball sehr beliebt. Da werden die torlosen Minuten des Stürmers gezählt, die Kopfballduelle des Innenverteidigers oder in welche Ecke der Torwart beim Elfmeter öfter springt. Der legendäre Fußball-Kommentator Werner Hansch sagte zu deren Sinn und Unsinn einmal: „Ja, Statistiken. Aber welche Statistik stimmt schon? Nach der Statistik ist jeder vierte Mensch ein Chinese, aber hier spielt gar kein Chinese mit.“ Und doch werden sie beim FC Schalke 04 darauf hoffen, dass sich die verrückten Zahlenspielchen in diesem Jahr bewahrheiten. Denn dann würden sie Pokalsieger.

Laut einer Statistik ist der FC Schalke 04 auf gutem Weg zum Pokalsieg

Seitdem der DFB-Pokal beziehungsweise sein Vorgänger Tschammerpokal eingeführt wurde, haben die Knappen den Pott fünfmal in die Höhe strecken dürfen: zuletzt 2002 und 2011. Auf den ersten Blick fällt auf, dass die Erfolge neun Jahre auseinanderliegen. Zählt man noch einmal neun Jahre dazu, landen wir in der aktuellen Saison. Schon deshalb können sich die Schalker nach dem Sieg über Hertha BSC und dem damit verbundenen Einzug ins Viertelfinale leise Hoffnungen machen, im Mai den goldenen Pokal in den Berliner Nachthimmel recken zu dürfen.

Hoffnung auf den Titel hatte auch RB Leipzig. Schließlich siegte in den vergangenen vier Spielzeiten immer die Mannschaft, die im Jahr zuvor noch das Finale verloren hatte. Die Leipziger mussten sich 2019 dem FC Bayern geschlagen geben, der 2018 gegen Eintracht Frankfurt verlor. Die hatten 2017 keine Chance gegen Borussia Dortmund, der BVB unterlag 2016 den Bayern. Doch die Leipziger mussten jetzt bereits im Achtelfinale die Segel streichen.

2 + 0 + 2 + 0 = 04 - Die Quersumme spricht für den FC Schalke 04

Bleibt also laut Statistik nur noch der FC Schalke als Pokalsieger. Neben den Siegen im Neun-Jahres-Abstand haben findige Mathematiker sogar noch einen weiteren, hieb- und stichfesten Beweis gefunden, dass der FC Schalke 04 den Pott in den Pott holt: die Quersumme. 2+0+0+2 ergibt 04. Und 2+0+1+1 ergibt 04. Tja, und 2+0+2+0 eben auch. Im Ruhrpott können sie also schon den Sekt kalt stellen und die Sieger-T-Shirts drucken lassen.

Doch mit dem Sieg 2020 beginnt für die Schalker eine lange Durststrecke. Den nächsten Erfolg gibt es, laut Quersumme, erst 2101. Pech für Schalke, aber: Die Zahlen lügen nicht.

