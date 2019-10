Die deutsche Mannschaft bleibt hinter den Erwartungen

Nach sechs Tagen holte bislang nur Gesa Krause eine Medaille - eine schwache Bilanz. Auch die Atmosphäre lässt zu wünschen

Die Leichtathletik-WM in Doha geht auf die Zielgerade. Das Zwischenfazit fällt durchwachsen aus. Die deutsche Mannschaft hängt den Erwartungen hinterher. Eine Medaille durch Gesa Felicitas Krause über 3000 Meter Hindernis nach sechs Tagen sind eine bescheidene Bilanz des deutschen Teams.

Das Kugelstoßen der Frauen und der Zehnkampf, die beiden größten Medaillenhoffnungen des siebten Tags, waren bei Redaktionsschluss noch nicht beendet. DLV-Generaldirektor Idriss Gonschinska setzt auf einen starken Endspurt seines Teams. Das liege vor allem am Zeitplan, "der mit den Potenzialen für besondere Leistungen in den zweiten Teil der Meisterschaft verortet ist". Bedeutet im Klartext: die größten Medaillenhoffnungen, allen voran die Speerwerfer, greifen erst jetzt ins Geschehen ein. Fünf Medaillen hatte das DLV-Team vor zwei Jahren bei der WM in London geholt, darunter einmal Gold für den Speerwerfer Johannes Vetter.

London hat Maßstäbe gesetzt, die Doha nicht halten kann

Die Wettkämpfe in der britischen Weltmetropole hatten Maßstäbe in Sachen Begeisterung der Zuschauer gesetzt, rund 700.000 waren ins Olympiastadion gekommen. Doha ist das andere Extrem. Perfekt organisiert, aber die Ränge in dem Wüstenstaat Katar sind weitgehend leer. Draußen herrscht brütende Hitze, im Stadion ist die Luft gekühlt. Viele Athleten haben sich klar zur Vergabe der Weltmeisterschaft nach Katar geäußert. Besonders einprägsam war, was die Kugelstoßerin Christina Schwanitz sagte: "Die Entscheidung wurde sicher getroffen, weil die Reibung zwischen Daumen und Zeigefinger gestimmt hat. Es war auf jeden Fall nicht aus der Perspektive der Athletenfreundlichkeit."

