Die schwarze Faust

Smith und Carlos demonstrierten gegen Rassismus. Nun darf einer feiern

„Oh, say, can you see...“ Als die amerikanische Hymne Star Spangled Banner erklingt und die US-Flagge aufsteigt, da senken sie die Köpfe, schließen ihre Augen und ballen die Hände in den schwarzen Handschuhen. Tommie Smith stößt die rechte Faust in den Abendhimmel über Mexiko-Stadt, John Carlos die linke. Die Black-Power-Geste am 16. Oktober 1968 bei der Siegerehrung zum 200-Meter-Rennen der Olympischen Spiele zählt zu den markantesten Symbolen der Sportgeschichte und zu den spektakulärsten Protesten gegen Rassismus – auch über fünf Jahrzehnte später ist sie aktuell und bleibt unvergessen. Wie Olympiasieger Tommie Smith, der am Donnerstag (6. Juni) seinen 75. Geburtstag begeht. Die 80000 Zuschauer im Estadio Olimpico waren verblüfft, viele geschockt: Was machen die beiden Afroamerikaner da? Die schwarze Faust war das Symbol der Bürgerrechtsbewegung Black Power, die schwarzen Socken galten als Zeichen der Armut. „Es war keine Geste des Hasses, sondern der Frustration“, beteuerte Smith, der im 200-Meter-Finale trotz einer Muskelverletzung zur Goldmedaille in der Weltrekordzeit von 19,83 Sekunden gesprintet war. Carlos gewann Bronze. Der Australier Peter Norman hatte ihn überraschend geschlagen und stand neben den beiden schwarzen US-Sprintern auf dem weißen Siegerpodest.

Das Internationale Olympische Komitee war empört. Die beiden Leichtathleten verließen das olympische Dorf, noch bevor sie vom eigenen NOK nach Hause geschickt werden konnten. Die beiden Rebellen zogen sich den Zorn der Funktionäre zu, viele weiße US-Amerikaner hassten sie. Von Bürgerrechtlern und Schwarzen in den USA wurden sie dagegen als Helden gefeiert. Smith wurde gesperrt, er lief nie wieder ein internationales Rennen, verlor den Job und wurde angefeindet. Tommie C. Smith erblickte am 6. Juni 1944 im texanischen Clarksville das Licht der Welt – am D-Day, als die Alliierten in der Normandie landeten. Der Soziologe promovierte und wurde Professor, 27 Jahre lang arbeitete er als Lehrer und Leichtathletik-Trainer im Santa Monica College in Kalifornien. 2018 kam der Amerikaner nach Deutschland und bekam für sein Engagement gegen Rassismus den Dresden-Preis. Der Journalist Günter Wallraff sagte in seiner Laudatio, keine olympische Siegerehrung habe je diese Berühmtheit und Langzeitwirkung erreicht. „Das Bild vom Sieg der Kühnheit über die Verzagtheit wird zu einer Ikone der Freiheit und Gleichberechtigung – es hat sich ins kollektive Gedächtnis eingebrannt.“ (dpa)

