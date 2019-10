17:23 Uhr

Die türkische Nationalelf jubelt für das Militär

Nationalspieler der Türkei feiern ein Tor mit einem "Gruß an das Militär". Auch bei der Turn-WM sorgt ein Türke damit für Aufsehen. Die Uefa ermittelt.

Von Florian Eisele

Aus rein sportlicher Sicht ist die Lage der türkischen Fußball-Nationalmannschaft bestens: In der EM-Qualifikationsgruppe führt das Team die Gruppe H punktgleich mit Weltmeister Frankreich an – dank eines späten Tors von Cenk Tosun gegen Albanien am Freitagabend. In der 90. Minute traf der Stürmer zum 1:0. Was direkt danach geschah, sorgte für Aufsehen: Der in Deutschland geborene Tosun, der als Vertrauter des Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan gilt, feierte seinen Treffer zusammen mit einigen Mitspielern mit einem Militärgruß.

Die türkische Armee hatte unter der Woche in Nordsyrien eine Militäroffensive gestartet, um dort gegen die Kurden vorzugehen – ein Vorgehen, das international für Empörung gesorgt hatte. Die Arabische Liga sprach gar von einer "Invasion in das Land eines arabischen Staates und ein Angriff auf seine Souveränität".

Ay-Yıldızlılar, galibiyeti kahraman Mehmetçiklerimizle şehit olan askerlerimiz ve vatandaşlarımıza armağan etti. pic.twitter.com/NNZKlnnWga — Milli Takımlar (@MilliTakimlar) October 11, 2019

Von einem einmaligen, aus der Emotion geborenen Ausrutscher kann man nur schwer sprechen: Nach dem Spiel veröffentlichte die türkische Nationalmannschaft zudem noch ein Foto auf ihrem Twitter-Account. Darauf zu sehen sind Spieler und Betreuer in einer ähnlichen Pose wie die Nationalspieler beim Jubel. Der Sieg sei "den tapferen Soldaten und Märtyrern" gewidmet, die gerade im Einsatz für das Land sind, heißt es im Tweet.

Die Uefa untersucht den Fall - und erntet Kritik von türkischen Medien

Der Fall beschäftigt mittlerweile auch den europäischen Fußballverband Uefa. Nach deren Regularien sind politische Äußerungen während des Spiels streng verboten. Philip Townsend, der Pressechef der Uefa, sagte der italienischen Nachrichtenagentur Ansa, dass er die Geste selbst zwar nicht gesehen habe, sie aber zweifellos als Provokation gedeutet werden kann. Weil politische Äußerungen nicht erlaubt sind, "werden wir dem Verdacht definitiv nachgehen", so Townsend. Während des Wochenendes gab die Uefa vorerst keine Stellungnahme ab. In den mehrheitlich staatstreuen türkischen Medien wurde der Kontinentalverband für die Kritik an der Jubelgeste aber scharf kritisiert.

Laut des Nationaltrainers der Türkei, Senol Günes, hatte Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan nach Spielende in der Kabine angerufen, um der Mannschaft zum Sieg zu gratulieren. Günes bedankte sich öffentlich dafür und sagte im türkischen TV: "Wir sind bereit, Soldaten zu sein." Emre Belözoglu, der Kapitän der türkischen Nationalmannschaft, fügte an: "Unsere Gebete sind mit den Soldaten. Möge Gott sie siegreich sein lassen."

Der Jubel von Tosun und seinen Mitspielern war nicht der einzige Vorfall dieser Art. Bei der Turn-WM in Stuttgart hatte Ibrahim Colak am Samstag an den Ringen den historischen ersten Titel seines Landes geholt. Bei der Siegerehrung hatte er ebenfalls den Gruß gezeigt. Und beim FC St. Pauli hat sich Stürmer Cenk Sahin in einem Instagram-Post mit der türkischen Armee solidarisiert. Während der Verein sich distanziert, fordern die Fans des Klubs den Rauswurf Sahins.

Am Montagabend könnte der Sport im türkischen Verband wieder im Vordergrund stehen: In Paris tritt das Team gegen Frankreich an.

