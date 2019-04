09:07 Uhr

Dortmund (BVB) – Schalke live im TV & Stream + Free-TV

Dortmund (BVB) – Schalke live im TV & Stream + Free-TV: Die ARD überträgt am Samstag.

Borussia Dortmund empfängt am Samstagnachmittag (27.4.2019) den FC Schalke 04 zum Revierderby. Das Spiel wird live in TV und Stream auch im Free-TV zu sehen sein. Wir sagen wie und wo Sie BVB – S04 live sehen.

Dortmund (BVB) – Schalke live im TV & Stream + alle Infos zum Free-TV: Dass das Revierderby am Samstagnachmittag (27. April 2019) um 15.30 Uhr kostenlos, umsonst, gratis und ohne Anmeldung live im Free-TV im Ersten zu sehen ist, verdanken die Fans einer gemeinsamen Aktion des Pay-TV-Senders Sky und der ARD.

Dortmund will gegen Schalke Punkte im Meisterkampf erringen

"Wir wollen weiter oben dranbleiben, und dann müssen wir auch Schalke weghauen. Seiner Gala auf dem Platz ließ Marco Reus die klare Botschaft im Titelrennen folgen. Der Spielführer des BVB, der sich beim 4:0-Sieg beim SC Freiburg mit einem Treffer und zwei Torvorlagen wieder als entscheidender Spieler bei der Aufholjagd auf den FC Bayern München präsentierte.

Das 94. Duell in der Fußball-Bundesliga der beiden Teams im Ruhrgebiet bestimmt über die gute bzw. schlechte Laune Hunderttausender Fans im Westen Deutschlands. Heuer hat das Spiel eine noch größere Bedeutung als sonst, verdeutlicht Reus: „Wir wollen bis zuletzt den Druck auf die Bayern hochhalten.“ So hat der deutsche Rekordmeister nur einen Punkt Vorsprung auf den BVB. Ob der große Revierrivale allerdings den Bayern helfen kann, ist mehr als ungewiss. Mit nur sieben Siegen aus 30 Spielen steht Schalke auf den viertletzten Platz in der Bundesliga.

Dortmund (BVB) – Schalke live im TV & Stream + alle Infos zum Free-TV (ARD/Das Erste)

Samstag, 27. April 2019

Borussia Dortmund – Schalke 04, 15.30 Uhr live in der ARD, live auf Sky und im Stream in der Mediathek sowie auf SkyGo

Übertragungsstart ARD: 15.05 Uhr

Moderator: ARD-Mann Alexander Bommes

Experte: Sky-Experte Christoph Metzelder

Reporter: Steffen Simon

Borussia Dortmund – Schalke 04 live in TV – Übertragungsrechte im deutschen Fernsehen

Normalerweise wird kein Samstagsspiel der Fußball-Bundesliga live im TV in der ARD oder einem anderen Free-TV Anbieter gezeigt. Die Aktion am Samstag ist einmalig. Die meisten Spiele der Bundesliga zeigen im Übrigen Sky live im TV und SkyGo online im Live-Stream.

Fußball-Bundesliga, 31. Spieltag: BVB vs. Schalke – das steckt hinter der ARD Aktion

Der Sport-Koordinator der ARD (Das Erste), Axel Balkausky, erklärte zum Coup: „Es ist toll für alle Fans der Fußball-Bundesliga, dass wir kurz vor Ende der aktuellen Saison noch so eine Top-Begegnung live übertragen können. Die Tabelle ist im Moment so spannend wie schon lange nicht mehr.“

