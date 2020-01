vor 33 Min.

Dortmund-Torwart Marwin Hitz hadert mit Ersatzrolle hinter Bürki

Beim FCA war Marwin Hitz eine wichtige Stütze - seit seinem Wechsel zum BVB sitzt er vor allem auf der Bank. Nun kommt er als Zuschauer zurück nach Augsburg.

Von Robert Götz

BVB-Torwart Marwin Hitz hadert angesichts weniger Einsätze mit seiner Rolle als Ersatzkeeper hinter Roman Bürki. „Wer wäre ich, würde ich als Profi zufrieden sein, wenn ich auf der Bank sitze“, sagte der 32-Jährige der „Augsburger Allgemeinen“ (Samstagausgabe). Vor allem der Umstand, dass er zu Beginn der Saison nach guten Leistungen den Platz wieder räumen musste, sei nicht leicht zu verdauen gewesen.

„Klar hofft man, dass man drin bleibt. Das war eine schwierige Phase, nicht nur für mich, sondern für die ganze Mannschaft, betonte der Schweizer. „Dann ist es persönlich als Torhüter schon enttäuschend, wenn man wieder raus muss.“ Zwischen ihm und Bürki gäbe es dabei aber keine Probleme: „Auch Roman weiß, dass ich gerne im Tor stehen würde“, betonte Hitz. „Wir sind Profis. Jeder will spielen!“

Hitz betonte, der BVB wolle sich in der Rückrunde klar verbessern und zeigte Verständnis für Kritik am Abschneiden in der Hinrunde. „Wir hatten uns mehr vorgestellt“, sagte er. „Dass es bei uns Diskussionen gibt, wenn wir nicht siegen, ist völlig normal“, fügte er hinzu. „Wir haben den Anspruch, jedes Spiel zu gewinnen, das ist uns in der Vorrunde nicht gelungen. Dass dann der Trainer und auch Spieler in der Kritik stehen, ist im Profisport zur Normalität geworden.“

