vor 22 Min.

Dortmund sichert sich Sturm-Juwel: Erling Haaland kommt aus Salzburg

Der 19-jährige Norweger Erling Haaland gilt als eines der größten Talente - nun wechselt er zu Borussia Dortmund. Er kommt zu einem Schnäppchenpreis.

Borussia Dortmund hat das Rennen um eines der größten Fußball-Talente Europas gewonnen: Wie der BVB mitteilte, wird der Norweger Erling Haaland im Winter zum Bundesliga-Klub wechseln und schon beim Trainingslager der Dortmunder am 3. Januar mit von der Partie sein. Damit sticht der deutsche Vizemeister mehrere andere europäische Top-Klubs aus, die ebenfalls um den 19-jährigen Norweger gebuhlt hatten. Unter anderem hatte Herbstmeister RB Leipzig sein Interesse an Haaland hinterlegt, der bislang beim Schwesterklub RB Salzburg unter Vertrag stand.

Unter anderem hatte Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann von positiven Gesprächen mit Haaland berichtet. Vor kurzem war aber durchgesickert, dass Leipzig wohl aus dem Rennen um Haaland ausgestiegen ist - damals hieß es noch, dass Juventus Turin nun der neue Favorit des Norwegers sei.

Bei Borussia Dortmund kommt Haaland mit der Perspektive, im Sturmzentrum eine tragende Rolle übernehmen zu dürfen. Das Vertrauen in die beiden Spieler, die bislang auf dieser Position zum Einsatz gekommen waren - Paco Alcacer und Mario Götze - scheint innerhalb des BVB stark abgenommen zu haben. Geschäftsführer Watzke hatte es schon vor wenigen Wochen bei der Mitgliederversammlung als Fehler bezeichnet, im vergangenen Sommer kein Mittelstürmer verpflichtet zu haben - dieser Fehler scheint nun korrigiert zu sein.

Haaland freut sich auf die Heimkulisse des BVB

"Wir alle dürfen uns auf einen ehrgeizigen, athletischen und physisch starken Mittelstürmer mit ausgeprägtem Torinstinkt und beeindruckendem Tempo freuen, den wir in Dortmund weiterentwickeln möchten. Mit 19 Jahren steht Erling selbstverständlich noch am Anfang einer hoffentlich großen Karriere", sagte Sportdirektor Michael Zorc. "Ich hatte intensive Gespräche mit der Clubführung und der sportlichen Leitung, insbesondere mit Hans-Joachim Watzke, Michael Zorc und Trainer Lucien Favre. Da war von Anfang an das Gefühl, dass ich unbedingt zu diesem Club wechseln, diesen Weg gehen und in dieser unglaublichen Dortmunder Atmosphäre vor mehr als 80.000 Zuschauern Fußball spielen will. Ich brenne schon darauf", sagte Haaland.

Wer schreibt denn hier schon seine Wünsche für 2020 auf? pic.twitter.com/6rhGmVlMhs — Borussia Dortmund (@BVB) December 29, 2019

Eine Ausstiegsklausel machte Haaland zu einem Schnäppchen

Dass Haaland auf höchstem Niveau für Tore gut ist, hat er bereits bei seinem vorherigen Klub Salzburg beweisen: In der Champions League traf er acht Mal in sechs Gruppenspielen und erzielte in Österreichs Liga 16 Treffer in 14 Spielen. Es sind Zahlen, die seinen Marktwert nach oben getrieben haben. Allerdings kommt der Norweger für den BVB zu einem Schnäppchenpreis - eine Klausel in seinem Vertrag besagt, dass er für eine Ablöse von 20 Millionen Euro den Verein wechseln durfte - Peanuts in der heutigen Zeit. Beim BVB unterzeichnete er einen Vetrag bis 2024. (eisl)

