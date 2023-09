Tundra erreicht Dreamleague-Playoffs, aus für Liquid

Mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage hat Tundra Esports den zweiten Platz seiner Gruppe in der Dreamleague-Gruppenphase erreicht.

Besser war in Gruppe A nur das nordamerikanische Team Shopify Rebellion, das für die einzige Niederlage des Weltmeisters verantwortlich war.

Tundra spielt seit kurzem mit OG-Starspieler und zweifachem Weltmeister Topias "Topson" Taavitsainen. An der Seite des deutschen Spielers Leon "Nine" Kirilin wird er mit dem Team auch bei der Dota-2-Weltmeisterschaft "The International" antreten.

Team Liquid erlitt ein frühes Aus. Zwei Ausgleichspiele und drei Niederlagen reichten nicht für die Playoffs. Auch Gaimin Gladiators stand bis zum letzten Match in Gruppe B auf wackeligen Beinen. Im Entscheidungsspiel gegen Quest Esports qualifizierte sich das Team um den Deutschen Erik "tOfu" Engel mit einem 2:0-Sieg gerade noch für die K.o.-Phase.

Team Spirit gewann Gruppe B mit großem Abstand zum zweitplatzierten Betboom. Der Riyadh-Masters-Champion spielte nur ein Unentschieden gegen seinen osteuropäischen Rivalen und gewann sonst alle anderen Matches.

(dpa)