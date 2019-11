vor 36 Min.

Drei Achtelfinalspiele im DFB-Pokal live im Free-TV

Gute Nachrichten für Fußball-Fans: Drei von acht Spielen des Achtelfinals werden live im Free-TV gezeigt. Alle Partie in der Übersicht

Die Spitzenspiele Werder Bremen gegen Borussia Dortmund, FC Bayern München gegen TSG 1899 Hoffenheim und Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig sind im Achtelfinale des DFB-Pokals live im Free-TV zu sehen. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund am Mittwoch mit der genauen Ansetzung der Spiele mit.

Die ARD überträgt am 4. Februar (20.45 Uhr) das Duell zwischen Bremen und Dortmund und einen Tag später (ebenfalls 20.45 Uhr) die Partie zwischen Rekordpokalsieger Bayern und Hoffenheim. Bei Sport1 ist am 4. Februar das Bundesliga-Duell zwischen Frankfurt und Leipzig (18.30 Uhr) zu sehen. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt alle acht Spiele live.

Drittligist 1. FC Kaiserslautern tritt ebenfalls am 4. Februar gegen Fortuna Düsseldorf an. Regionalligist SC Verl spielt am 5. Februar (beide 18.30 Uhr) gegen den 1. FC Union Berlin, um 20.45 Uhr fordert Regionalligist 1. FC Saarbrücken den Karlsruher SC. Lautern, Verl und Saarbrücken sind das Außenseiter-Trio in der Runde der letzten 16. (dpa)

Die Spiele in der Übersicht:

Dienstag, 4. Februar 2020, 18.30 Uhr:

1. FC Kaiserslautern - Fortuna Düsseldorf (Sky)

Eintracht Frankfurt - RB Leipzig (Sport1 und Sky)

Dienstag, 4. Februar 2020, 20.45 Uhr:

Schalke 04 - Hertha BSC Berlin (Sky)

Werder Bremen - Borussia Dortmund (ARD und Sky)

Mittwoch, 5. Februar 2020, 18.30 Uhr:

Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart (Sky)

SC Verl - Union Berlin (Sky)

Mittwoch, 5. Februar 2020, 20.45 Uhr:

1. FC Saarbrücken - Karlsruher SC (Sky)

FC Bayern - TSG Hoffenheim (ARD und Sky)

Themen folgen