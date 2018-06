Durant glänzt mit Rekord

vor 51 Min.

Golden State Warriors fehlt nur ein Erfolg zum NBA-Sieg

Sogar der große Star des Gegners war nach der Rekord-Basketball-Show von Kevin Durant tief beeindruckt. „Kevin Durant ist einer der besten Spieler, gegen die ich je gespielt habe“, sagte LeBron James nach der dritten Niederlage seiner Cleveland Cavaliers gegen Durants Golden State Warriors im dritten Spiel der Best-of-Seven-Serie. Durant sei „einer der besten, die diese Liga jemals gesehen hat.“

Mit 43 Punkten stellte Durant eine persönliche Play-off-Bestmarke auf und trug maßgeblich zum 110:102 (52:59)-Auswärtssieg der Warriors bei. Dem Titelverteidiger fehlt nur noch ein Sieg, um die dritte Meisterschaft in vier Jahren in der nordamerikanischen Profi-Liga NBA perfekt zu machen. „Was er heute abgeliefert hat, war unglaublich“, sagte Golden-State-Coach Steve Kerr über Durants Leistung. „Einige seiner Würfe – ich glaube, niemand anderes in der Welt kann diese Würfe verwandeln. Er war unglaublich.“

Den vielleicht wichtigsten Wurf im Spiel verwandelte der 29-Jährige 49 Sekunden vor dem Ende der Partie. Beim Spielstand von 103:100 traf Durant mit einem Dreier von der linken Spielfeldhälfte und bescherte seinem Team damit eine Sechs-Punkte-Führung. (dpa)

