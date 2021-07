Dustin Poirier vs. Conor McGregor: Termin, Uhrzeit, Übertragung im TV und Live Stream - UFC 264 in Deutschland sehen

Heute Nacht steht mit dem UFC 264 ein Kampf-Event an: Antreten werden Dustin Poirier und Conor McGregor. Alle Infos rund um Termin, Uhrzeit und Übertragung im TV & Stream: hier.

In der heutigen Nacht auf den 11. Juli 2021 kommt es wieder einmal zum Showdown in der Leichtgewichtsklasse: Conor McGregor trifft im Ring zum insgesamt dritten Mal auf Dustin Poirier. Während im ersten Aufeinandertreffen noch McGregor die Oberhand hatte, musste der 32-Jährige im Rematch im Januar 2021 eine saftige Niederlage gegen Poirier einstecken - die insgesamt erst fünfte UFC-Niederlage seiner Karriere. Nun steht die dritte Runde zwischen den beiden an und der heutige Kampf könnte ein für alle Mal entscheiden, wer von beiden der bessere Kämpfer ist. Wer holt sich den Sieg und wer wird auf die Matte geschickt?

Bereits im Vorfeld des Events hatte insbesondere McGregor für Aufsehen gesorgt: Bei der offiziellen Pressekonferenz kurz vor dem Kampf hatte er nicht nur eine Flasche ins Publikum geworfen sondern auch seinen Gegner, Dustin Poirier, massiv verbal und schließlich sogar körperlich mit einem Tritt attackiert. Ob sich sein aggressives Verhalten für ihn positiv oder negativ auf den bevorstehenden Kampf auswirken wird, wird sich heute Nacht zeigen.

Sie wollen den UFC 264 von Deutschland aus verfolgen? Kein Problem. Hier präsentieren wir Ihnen alle Informationen rund um Termin, Uhrzeit und Übertragung des Kampfes live im TV und Stream in unserer Übersicht.

Dustin Poirier vs. Conor McGregor: Wann ist der Termin?

Die dritte Runde des Fights zwischen dem Amerikaner Dustin Poirier und dem irischen, ehemaligen Federgewichts- und Leichtgewichtschampion Conor McGregor wird in der Nacht vom 10. auf den 11. Juli 2021 in Las Vegas stattfinden.

Uhrzeit in Deutschland: Um wie viel Uhr startet der Kampf Dustin Poirier gegen Conor McGregor 3?

Conor McGregor vs. Dustin Poirier 3 wurde als Hauptkampf des UFC 264 angesetzt. Das Spektakel findet in der Nacht von heute auf morgen in der T-Mobile Arena in Paradise, Nevada (USA), statt. Die Maincard beginnt dabei planmäßig am Sonntag, 11. Juli 2021, um 4 Uhr deutscher Zeit. Der Hauptkampf zwischen McGregor und Poirier wird dann voraussichtlich ab 6 Uhr losgehen.

Übertragung von Dustin Poirier - Conor McGregor im TV & Live Stream - So können Sie den UFC 264 in Deutschland sehen

Das Sport-Event können alle deutschen Fans bequem vom Sofa aus verfolgen - der Kampf wird live übertragen. Im Free-TV lässt sich der UFC 264 allerdings nicht sehen - dafür aber im Stream. Der Streaming-Dienst DAZN zeigt die Maincard ab 4 Uhr - zur Auswahl stehen dabei sowohl deutsche als auch amerikanische Original-Kommentatoren. Für das Abonnement zahlen Kunden entweder 14,99 Euro pro Monat oder pauschal 149,99 Euro im Jahr. Wer nicht gleich ein Abo abschließen möchte, kann das Angebot auch zunächst für 30 Tage kostenlos testen.

Neben DAZN wird der Kampf zwischen Poirier und McGregor auch vom hauseigenen Streamingportal der UFC gezeigt. Dieses überträgt neben dem Main Event auch das Vorprogramm - ist allerdings ebenfalls gebührenpflichtig und kostet je nach Abonnement zwischen 9,99 Euro und 17,89 Euro.