EHC Red Bull München in der CHL live im Free-TV und Gratis-Stream

Der EHC Red Bull München trifft in der CHL morgen am 10.12.2019 auf Schweden. Das Spiel läuft im Free-TV und Gratis-Stream. Lesen Sie hier alle Infos zur Übertragung.

Der EHC Red Bull München ist das letzte verbliebene DEL-Team in der CHL. Morgen am 10.12.2019 läuft das Spiel gegen Schweden live im Free-TV und Gratis-Stream.

EHC Red Bull München - Djurgården Stockholm läuft am 10.12.2019 live im TV und Stream. Der EHC ist das letzte verbliebene deutsche Team in der Champions Hockey League und trifft am morgigen Dienstag auf die Top-Mannschaft aus Schweden. Das Spiel findet im Olympia-Eisstadion in München statt.

Wo ist das Viertelfinal-Spiel der CHL im Free-TV oder Gratis-Stream zu sehen? Hier in diesem Artikel finden Sie alle Infos zur Übertragung.

EHC Red Bull München im TV und Live-Stream - Übertragung und Sender am 10.12.19

Wer das CHL-Viertelfinale am 10.12.2019 live im Fernsehen sehen möchte, kann das sogar im Free-TV tun. Sport 1 überträgt das Spiel in München um 20 Uhr. Der Sender bietet außerdem einen Live-Stream an. Der kostenpflichtige Streaming-Dienst DAZN bietet keine eine Übertragung an. Hier der Überblick :

Spieltag: Dienstag, 10.12.19

Beginn: 20 Uhr

Free-TV/Fernsehen: Sport 1

Gratis-Stream: Sport 1

EHC Red Bull München in der CHL: Viertelfinale im Live-Stream und Fernsehen/TV

Coach Don Jackson sieht das morgige Spiel mit Gelassenheit: "Wir müssen das erste Tor machen. Dann das zweite. Und dann schauen wir von da weiter", sagte er vor dem CHL-Spiel im Heimstadion. Zuletzt konnte der EHC Red Bull München das schwedische Team nicht besiegen und kassierte im Hinspiel eine Niederlage mit 1:5 Punkten. Trotzdem bleibt auch Kapitän Patrick Hack zuversichtlich - obwohl etliche Spieler aufgrund von Verletzungen fehlen.

Der EHC Red Bull München will sich heute gegen Djurgården Stockholm behaupten, denn in der vergangenen CHL-Saison war es ein schwedisches Team, dass dem EHC den Sieg im Finale verwehrte: Frölunda Indians gewann im Februar mit 3:1. Ob der EHC Red Bull München seinen Heimvorteil nutzen kann, sehen Sie morgen, am 10.12.2019 um 20 Uhr.(AZ)

