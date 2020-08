06:26 Uhr

EL-Achtelfinale: Leverkusen - Glasgow live im Free-TV, Stream und Ticker am 6.8.20?

Bayer Leverkusen vs. Glasgow Rangers: Schafft Leverkusen den Einzug ins Viertelfinale? Alle Informationen zum Achtelfinal-Rückspiel von Leverkusen in der Europa League erfahren Sie hier: Datum, Uhrzeit, Termine, Übertragung der Partie live im TV und Stream bei DAZN oder im Free-TV auf RTL.

So sehen Sie alle Spiele der Europa League live im Fernsehen, Stream und Ticker

Leverkusen steht mit einem Bein im Viertelfinale der Europa League: Mit einem 3:1 im Hinspiel gegen die Glasgow Rangers ist der Schritt in die Europa League Finalspiele nicht mehr groß. Wird die Partie Anfang August live im Free-TV auf RTL übertragen? Wir verraten Ihnen alle Infos zur Partie inklusive Übertragung im Live-Stream bei DAZN oder Sky.

Live im Stream sind alle Spiele der Europa League über den Streaming-Anbieter DAZN zu verfolgen. RTL strahlt im Free-TV zwar eine Auswahl an Partien aus, im Achtelfinale ist die Wahl jedoch auf das Rückspiel zwischen dem FC Basel und Eintracht Frankfurt gefallen. Die Partie zwischen Leverkusen und Glasgow kann von Fans daher ausschließlich per Stream über DAZN live gesehen werden.

Bayer Leverkusen vs. Glasgow Rangers: wann und wo live in TV & Stream sehen?



Wann findet das EL-Rückspiel zwischen Leverkusen und Glasgow statt? Die wichtigsten Fakten:

Wer: Bayer Leverkusen – Glasgow Rangers

– Wann: 6. August, 18.55 Uhr

6. August, 18.55 Uhr Wo : BayArena , Leverkusen

: , Live: Live-Stream auf TVNow (free) und DAZN

Weitere Informationen zu den Spielen mit deutscher Beteiligung:

Leverkusen in der Europa League live in TV, Free-TV und Stream

Schafft es Leverkusen bis ins Finale der Europa League? Wo können Bayer-Fans die Partie live verfolgen, per Stream oder im Free-TV? RTL überträgt zwar eine Auswahl an Partien der Europa League, allerdings gilt das nicht für das Achtelfinal-Spiel zwischen Leverkusen und Glasgow. Wer das Spiel live verfolgen möchte, kann dies ausschließlich über den Streaming-Anbieter DAZN oder wahlweise über TVNow tun. Der Streaming-Dienst DAZN hat sich die Exklusivrechte an den Spielen gesichert und überträgt alle Spiele der Europa League 2020 live. RTL wiederum strahlt ab den Finalspielen jeweils eine Partie im kostenlosen Free-TV aus – RTL erfreut Fans auch mit dem Finalspiel, das live im kostenlosen Free-TV zu sehen sein wird. Über den kostenpflichtigen Service TVNow offeriert RTL zudem einen Live-Stream.

Bayer Leverkusen im Live-Ticker: Spielstand, Ergebnis, Spielplan, Tabelle der Europa League

Wie alle anderen Partien der Europa League können Sie alle Spiele von Bayer Leverkusen bei uns im Live-Ticker verfolgen. Den Ticker finden Sie hier:

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

(AZ)

