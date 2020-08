vor 17 Min.

EL-Finale live: Sevilla - Inter Mailand live im TV, Stream & Ticker - Free-TV am 21.8.20?

Nach einer spannenden Saison findet am Freitag das Finale der Europa League 2020 statt. Inter Mailand trifft auf den FC Sevilla. Alle Informationen zum Endspiel in Köln am 21.8.2020 erfahren Sie hier: Uhrzeit, Termine, Ticker und Übertragung des Finales live im Free- oder Pay-TV und Stream (DAZN oder RTL?).

Am Freitag stehen sich die besten der Europa League-Saison im Finale gegenüber: Nach dem 5:0-Sieg gegen Donezk am Montag folgt Inter Mailand Sevilla ins Endspiel - und das gleich mit einem Rekord: Ein 5:0 in einem EL-Halbfinale hat es bisher noch nicht gegeben. Der FC Sevilla hat sich im Halbfinal-Spiel am Sonntag mit 2:1 gegen Manchester United durchgesetzt und zieht als Rekordgewinner des Wettbewerbs ins Finale ein. Wo wird das Endspiel der Europa League am 21.8. live im Free-TV übertragen? Oder ist es nur im Pay-TV und kostenpflichtigen Stream auf Sky oder DAZN zu sehen? Wir verraten Ihnen alle Infos zur Partie und Übertragung im Live-Stream und Fernsehen.

Weitere Informationen:

FC Sevilla vs. Inter Mailand: Wann & wo live in TV & Stream sehen - Freitag, 21.8.20?

Wo können Fans der beiden Vereine und Fußball-Begeisterte das Finale der Europa League 2020 im TV oder Stream live verfolgen?

Wer: FC Sevilla – Inter Mailand

– Wann: 21. August, 21:00 Uhr

21. August, 21:00 Uhr Wo : Köln , RheinEnergieStadion

: , Free-TV: RTL , ab 20:15 (Countdown)

, ab 20:15 (Countdown) Stream: kostenpflichtiger Live-Stream auf TVNOW und DAZN

Europa League-Finale 2020 live in TV, Free-TV & Stream

RTL hat bisher pro Spielrunde ein Spiel live übertragen. Seit die deutschen Mannschaften ausgeschieden sind, wurden die Spiele live auf Nitro gezeigt. Das Europa League-Finale zwischen Inter Mailand und Sevilla wird wieder live im Free-TV auf RTL übertragen. Zudem ist es im Stream über den kostenpflichtigen RTL-Live-Stream TVNOW zu sehen. Fußball-Fans, die ein Abo des Streaming-Anbieters DAZN besitzen, können das Endspiel auch live über den kostenpflichtigen Streaming-Dienst sehen. DAZN hat sich die Exklusivrechte an den Spielen der Europa League 2020 gesichert und alle Spiele live gezeigt.

Europa League-Finale - Sevilla vs. Inter Mailand - Live-Ticker: Spielstand, Ergebnis, Tabelle

Das Finalspiel der UEFA Europa League zwischen FC Sevilla und Inter Mailand können Sie bei uns im Live-Ticker verfolgen. Den Ticker finden Sie hier:

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

(AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen