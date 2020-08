EL-Viertelfinale heute: Leverkusen - Inter Mailand live im TV, Stream & Ticker - Free-TV am 10.8.20?

Bayer 04 Leverkusen gegen Topfavorit Inter Mailand: Schafft Leverkusen den Einzug ins Halbfinale der UEFA Europa League 19/20? Alle Informationen zum Viertelfinal-Rückspiel von Leverkusen am Montag, 10.8.2020, erfahren Sie hier: Uhrzeit, Termine, Ticker und Übertragung der EL-Partie live im Free- oder Pay-TV und Stream (DAZN oder RTL?).

Nach dem Sieg über den schottischen Vizemeister Glasgow Rangers (1:0) zieht Leverkusen ins Viertelfinale der Europa League 2019/20 ein: Damit steht das Team um Trainer Peter Bosz nach zwölf Jahren wieder unter den letzten Acht in einem europäischen Wettbewerb und hat als einziger deutscher Club das Viertelfinale erreicht.

Am Montag trifft Bayer Leverkusen auf einen der Top-Favoriten, den italienischen Vize-Meister Inter Mailand. Wird das Viertelfinal-Spiel der EL am 10.8. live im Free-TV auf RTL übertragen? Wir verraten Ihnen alle Infos zur Partie inklusive Übertragung im Live-Stream bei DAZN oder Sky.

Weitere Informationen:

Bayer Leverkusen vs. Inter Mailand: Wann & wo live in TV & Stream sehen - heute am 10.8.20?