EM 2020 live in TV, Fernsehen & Stream: die TV-Termine. Free-TV in ARD und ZDF oder Pay-TV auf Sky oder DAZN?

Die Fußball-Europameisterschaft startet im Sommer 2020. Hier finden Sie alle Infos zur Übertragung live in TV, Fernsehen und Stream. Gibt es die EM 2020 kostenlos und gratis im Free-TV oder nur auf Sky oder DAZN?

EM 2020 - Übertragung live in TV, Fernsehen & Stream: Free-TV? Die Fußball-Europameisterschaft geht vom 12. Juni 2020 bis zum 12. Juli 2020. Echt Fans suchen schon jetzt, wie und wo Sie die Spiele der deutschen Nationalmannschaft und der anderen europäischen Spitzenteams live im TV verfolgen können. Wir geben alle Infos rund um Pay-TV und Free-TV, erklären die TV-Rechte und nennen die TV-Termine.

EM 2020 live in TV, Fernsehen & Stream: die TV-Rechte

TV-Rechte in Deutschland:

Während die Qualifikationsspiele noch von RTL bzw. RTL Nitro übertragen wurden, liegen die TV-Rechte für die EM-Endrunde bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD (Das Erste) und ZDF. Fans der deutschen Nationalmannschaft können die Spiele der DFB-Elf also kostenlos, umsonst und ohne Anmeldung in Gratis-Stream (Mediatheken) und Live-TV verfolgen. Eine Übertragung live im Pay-TV auf Sky oder DAZN wird es nicht geben. Über die genauen Übertragungen und TV-Termine der EM 2020 sowie die Frage welcher Sender welches Spiel live in TV, Fernsehen und Live-Stream zeigt, berichten wir sofort nach, wenn alles bekannt gegeben wurde.

TV-Rechte in Österreich:

Die TV-Rechte in Österreich liegen beim ORF. Österreicher können die EM 2020 also live in TV, Fernsehen und Stream im Free-TV und Gratis-Stream verfolgen.

TV-Rechte in der Schweiz:

Die TV-Rechte in der Schweiz liegen bei den SRG SSR-Anstalten SRF, RTS, RSI sowie RTR.

Fußball: Europameisterschaft 2020 live in TV, Fernsehen & Stream: die TV-Termine

Eine zentrale Frage für Fußballfans bei der Europameisterschaft ist stets, wie es mit der TV-Übertragung aussieht bzw. wie die TV-Rechte ausgehandelt wurden. Dabei stellen sich die Fans die Frage: Kommt die Fußball-EM 2020 live im Free-TV? Gibt es zur EM einen kostenlosen Live-Stream, der gratis, umsonst und ohne Anmeldung funktioniert? Oder kommt die EM 2020 nur live im Pay-TV, bspw. auf Sky oder DAZN? Welche Rolle spielen ARD, ZDF oder RTL?

Die gute Nachricht: Die Fußball-EM 2020 wird live im Free-TV zu sehen sein. Fans sehen die Spiele der deutschen Nationalmannschaft live in TV, Fernsehen und Stream bei ARD und ZDF. Noch ist nicht klar, welche Spiele welcher Sender live zeigen wird. Hier aktualisieren wir zeitnah.

Fußball-EM 2020 live in TV, Fernsehen & Stream: die Termine

Da es bislang noch keine finalen Qualifizierungen bzw. Gruppen und Partien gibt, können bislang nur grob die TV-Termine für die EM 2020 genannt werden. An diesen Daten wird es Fußball bei der Europameisterschaft live in TV, Fernsehen und Live-Stream bei ARD und ZDF geben:

Gruppe A: 12. bis 21. Juni 2020 (Auftaktspiel: 21 Uhr mitteleuropäischer Zeit in Rom )

) Gruppe B: 13. bis 22. Juni 2020

Gruppe C: 14. bis 22. Juni 2020

Gruppe D: 14. bis 23. Juni 2020

Gruppe E: 15. bis 24. Juni 2020

Zeitplan der Achtelfinals:

27. bis 30. Juni 2020

Zeitplan der Viertelfinals:

3. bis 4. Juli 2020

Zeitplan der Halbfinals:

7. bis 8. Juli 2020

Finale:

12. Juli 2020, 21 Uhr mitteleuropäischer Zeit (MESZ)

