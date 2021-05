EM 2021: Das sind die Austragungsorte und Stadien

Die Fußball-Europameisterschaft 2021 sollte anlässlich des 60-jährigen Jubiläums in zwölf Städten Europas ausgetragen werden. Die Variante ist in Corona-Zeiten umstritten. Wir liefern Ihnen die aktuellen Infos zu den Austragungsorten, Ländern, Stadien und Ersatzvarianten während der Jubiläums-EM.

Fußball-EM 21: Zwölf Städte in zwölf europäischen Ländern werden die Austragungsorte für die EM 21. Das ist die Originalvariante der Organisatoren, die Mitte Januar von der UEFA bestätigt wurde. Das 60-jährige Jubiläum der Fußball-Europameisterschaft soll so laut UEFA gefeiert und Ländern sowie Städten die Chance gegeben werden, sich zu präsentieren.

In Zeiten von Corona gibt es an diesem Konzept, das ursprünglich für 2020 geplant war, aber auch Kritik. Weitere Varianten werden derzeit diskutiert. Wir informieren Sie an dieser Stelle über die Ersatzmodelle, über geplante Austragungsorte, Stadien, Länder und Städte der EM 21 und halten Sie über aktuelle Neuerungen auf dem Laufenden.

Fußball-EM 21: Austragungsorte – die Varianten und Ersatzmodelle

Zwölf Länder, zwölf Städte, zwölf Stadien – für die EM 2020 war das der Fahrplan der UEFA gewesen. Ende Januar 2021 hält die UEFA nach Verschiebung der EM ins Jahr 2021 an dieser Variante fest. Folgende Varianten und Ersatzmodelle wurden diskutiert:

Die 51 Spiele der EM könnten zudem in 1, 2, 3, 5 oder zehn Städten in diversen Ländern stattfinden

1 Stadt + Region: Nordrhein-Westfalen ist in der Standort-Diskussion

Der Dachverband der UEFA teilte im Januar 21 mit, dass die UEFA zudem an verschiedenen Szenarien für die Zulassung von Zuschauern arbeite. Es werde sowohl eine Auslastung von 50 bis 100 Prozent mit Maßnahmen zur Reduzierung angedacht als auch eine Auslastung von 20 bis 30 Prozent mit Reduzierungsmöglichkeiten. Die Städte würden zudem Pläne und Szenarien entwickeln.

Da einige Städte und Regionen der UEFA nicht garantieren konnten, dass Zuschauer, wenn auch in reduzierter Zahl, zulässig sein werden, hat die UEFA gemeinsam mit den nationalen Fußballverbänden Alternativen gefunden:

Die Spiele, die für Bilbao angesetzt waren, werden nun in Sevilla ausgetragen.

angesetzt waren, werden nun in ausgetragen. Statt in Dublin werden die drei Gruppenspiele der Gruppe E nun in Sankt Petersburg ausgerichtet.

werden die drei Gruppenspiele der Gruppe E nun in ausgerichtet. Das in Dublin angedachte Achtelfinale findet nun in London statt

angedachte Achtelfinale findet nun in statt "Follow My Team"-Tickets werden annulliert, da die Umsetzung aufgrund der Reisebeschränkungen nicht möglich ist

Fußball-EM: Stadien und Austragungsorte

Statt der ursprünglich geplanten 12 Austragungsorte sind es nach aktuellen Informationen der UEFA nur noch 11 Austragungsorte und Stadien für die Spiele der Fußball-EM 21.

Ort Stadion London Wembley Stadion Rom Olympiastadion Rom Baku Nationalstadion Baku München Allianz Arena St. Petersburg Krestowski-Stadion Budapest Puskás Aréna Bukarest Arena Nationala Amsterdam Johan-Cruyff-Arena Glasgow Hampden Park Sevilla Olympiastadion Sevilla

Kopenhagen Telia Parken

In der Gruppenphase sind die Austragungsorte für die EM 2020/21:

Gruppe A: Baku , Rom

, Gruppe B: Kopenhagen , St. Petersburg

, Gruppe C: Amsterdam , Bukarest

, Gruppe D: Glasgow , London

, Gruppe E: Sevilla , St. Petersburg

, Gruppe F: Budapest , München

Stadien der EM: das größte und kleinste Stadion 2021

In der Regel finden die wichtigsten Spiele in einer der größten Arenen des Turniers statt. Bei der EM 20/21 werden das Finale, das Achtelfinale und drei Gruppenspiele im Wembley-Stadion ausgetragen, das zeitgleich das größte Stadion des Turniers ist. Es fasst 90.000 Zuschauer. In Rom befindet sich das zweitgrößte Stadion der Europameisterschaft mit 72.600 Plätzen – es ist der Austragungsort des Eröffnungsspiels der EM und von zwei Spielen der Gruppenphase.



Alle Stadien der EM weisen vergleichsweise hohe Kapazitäten für Zuschauer auf. Unter diesen ist das Telia Parken Stadion in Kopenhagen das mit der geringsten Kapazität. Es bietet Platz für 38.190 Zuschauer und richtet ein Achtelfinale und drei Gruppenspiele aus. Auch das neu hinzugekommene Olympiastadion Sevilla weist mit 57.600 Plätzen vergleichsweise wenig Platz im Vergleich mit dem Wembley-Stadion auf.

EM 2021 in Deutschland: Stadion und Austragungsort München

Die Vergabe der Stadien erfolgte über den UEFA Verband. Deutschland positionierte München und Berlin als Austragungsort eines Halbfinales und Endspiels. Schlussendlich hatte der DFB die Berliner Bewerbung zurückgezogen und München auf eine Kandidatur um das Endspiel und das Halbfinale verzichtet. Deutschland wird indes von England bei der EM-Bewerbung 2024 unterstützt. In der Münchner Allianz Arena werden drei Gruppenspiele und das EM-Viertelfinale ausgetragen.

Runde Datum Partie Uhrzeit Gruppe F 15.06.21 Frankreich - Deutschland 21.00 Gruppe F 19.06.21 Portugal - Deutschland 18.00 Gruppe F 23.06.21 Portugal - Frankreich 21.00 Viertelfinale 02.07.21 Sieger AF Sevilla - Sieger AF London 21.00

Die Allianz Arena in München löste 2005 das Olympiastadion ab und ist Heimarena des deutschen Rekordmeisters Bayern München. Die Allianz Arena besitzt eine Kapazität von 70.000 Plätzen und war bereits im Champions League Finale 2021 und bei der WM 2006 im Einsatz.

