Hier finden Sie alle Ergebnisse zur Fußball-EM 2021

Die Fußball-EM findet vom 11. Juni bis 11. Juli 2021 statt. Ursprünglich sollte sie 2020 stattfinden, musste aber aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden. Den Spielplan, alle Ergebnisse und Resultate der Spiele finden Sie hier.

Europameisterschaft 2021: Die deutsche Nationalmannschaft trifft trotz der Verschiebung der Fußball-EM von 2020 auf 2021 auf die gleichen Gegner, denn die Gruppen bleiben bestehen. Für die Nationalelf bedeutet das in Gruppe F ein schweres Los - mit Portugal, Frankreich und Ungarn. Die EM wird dieses Jahr in 12 Städten in 12 europäischen Ländern ausgerichtet - zu Ehren des 60-jährigen Jubiläums der EM. Weitere Infos zur Gruppenphase sowie zu allen Ergebnissen und Resultaten der EM 2021 finden Sie hier.

Alle Artikel zur EM 2021:

Spielplan, Ergebnisse und Resultate in der Gruppenphase der EM:

Gruppe A: Ergebnisse

Gruppe A: Türkei, Italien, Wales, Schweiz

Datum Uhrzeit Partie Austragungsort Ergebnisse 11. Juni 21 21.00 Türkei - Italien Rom

12. Juni 21 15.00 Wales - Schweiz Baku

16. Juni 21 18.00 Türkei - Wales Baku

16. Juni 21 21.00 Italien - Schweiz Rom

20. Juni 21 18.00 Italien - Wales Rom

20. Juni 21 18.00 Schweiz - Türkei Baku



Platz Land Spiele S U N Tore Differenz Punkte 1.















2.















3.















4.



















Spielplan, Resultate und Ergebnisse der Gruppe B:

Gruppe B: Dänemark, Finnland, Belgien, Russland

Datum Partie Uhrzeit Austragungsort Ergebnisse 12. Juni 21 Dänemark - Finnland 18.00 Kopenhagen

12. Juni 21 Belgien - Russland 21.00 Sankt Petersburg

16. Juni 21 Finnland - Russland 15 Uhr Sankt Petersburg

17. Juni 21 Dänemark - Belgien 18.00 Kopenhagen

21. Juni 21 Russland - Dänemark 21.00 Kopenhagen

21. Juni 21 Finnland - Belgien 21.00 St. Petersburg



Platz Land Spiele S U N Tore Differenz Punkte 1.















2.















3.















4.



















Ergebnisse, Resultate und Spielplan der Gruppe C:

Gruppe C: Niederlande, Ukraine, Österreich, Nordmazedonien

Datum Partie Uhrzeit Austragungsort Ergebnis 13. Juni 21 Österreich - Nordmazedonien 18.00 Bukarest

13. Juni 21 Niederlande - Ukraine 21.00 Amsterdam

17. Juni 21 Ukraine - Nordmazedonien 15.00 Bukarest

17. Juni 21 Niederlande - Österreich 21.00 Amsterdam

21. Juni 21 Nordmazedonien - Niederlande 18.00 Amsterdam

21. Juni 21 Ukraine - Österreich 18.00 Bukarest



Platz Land Spiele S U N Tore Differenz Punkte 1.















2.















3.















4.



















Gruppe D: Spielplan, Ergebnisse, Resultate

Gruppe D: England, Kroatien, Schottland, Tschechien

Datum Uhrzeit Partien Austragungsort Ergebnis 13. Juni 21 15.00 England - Kroatien London

14. Juni 21 15.00 Schottland - Tschechien Glasgow

18. Juni 21 18.00 Kroatien - Tschechien Glasgow

18. Juni 21 21.00 England - Schottland London

22. Juni 21 21.00 Kroatien - Schottland Glasgow

22. Juni 21 21.00 Tschechien - England London



Platz Land Spiele S U N Tore Differenz Punkte 1.















2.















3.















4.



















Gruppe E: Spielplan, Ergebnisse und Resultate

Gruppe E: Spanien, Polen, Schweden, Slowakei

Datum Partie Uhrzeit Austragungsort Ergebnis 14. Juni 21 Polen - Slowakei 18.00 Dublin

14. Juni 21 Spanien - Schweden 21.00 Bilbao

18. Juni 21 Schweden - Slowakei 15.00 Dublin

19. Juni 21 Spanien - Polen 21.00 Bilbao

23. Juni 21 Slowakei - Spanien 18.00 Bilbao

23. Juni 21 Schweden - Polen 18.00 Dublin



Platz Land Spiele S U N Tore Differenz Punkte 1.















2.















3.















4.



















Gruppe F: Spielplan, Ergebnisse und Resultate

Gruppe F: Deutschland, Frankreich, Portugal, Ungarn

Datum Partie Uhrzeit Austragungsort Ergebnis 15. Juni 21 Ungarn - Portugal 18.00 Budapest

15. Juni 21 Deutschland - Frankreich 21.00 München

19. Juni 21 Ungarn - Frankreich 15.00 Budapest

19. Juni 21 Deutschland - Portugal 18.00 München

21. Juni 21 Portugal - Frankreich 21.00 Budapest

23. Juni 21 Deutschland - Ungarn 21.00 München



EM Achtelfinale 2021:

Datum Partie Uhrzeit Austragungsort Ergebnis 26. Juni 21







26. Juni 21







27. Juni 21







27. Juni 21







28. Juni 21







28. Juni 21







29. Juni 21







29. Juni 21









EM Viertelfinale 2021:

Datum Partie Uhrzeit Austragungsort Ergebnis 2. Juli 21







2. Juli 21







3. Juli 21







3. Juli 21









EM Halbfinale 21:

Datum Partie Uhrzeit Austragungsort Ergebnis 6. Juli 21







7. Juli 21









EM Finale 21:

Datum Partie Uhrzeit Austragungsort Ergebnis 10. Juli 21









Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.