Fußball-EM 2021

vor 47 Min.

EM 2021: Gibt es ein Spiel um Platz 3?

Mit einem Jahr Verspätung startet nun am 11. Juni 2021 die Fußball-Europameisterschaft. 24 Nationen treten bis zum Finale am 11. Juli gegeneinander an. Wird es 2020/21 ein kleines Finale geben? Wenn ja, wann findet das Spiel um Platz 3 in der Finalrunde statt? Den Termin und Infos zur Übertragung finden sie hier.

