EM 2021: Kleines Finale? Gibt es ein Spiel um Platz 3?

Mit einem Jahr Verspätung startet nun am 11. Juni 2021 die Fußball-Europameisterschaft. 24 Nationen treten bis zum Finale am 11. Juli gegeneinander an. Wird es 2020/21 ein kleines Finale geben? Wenn ja, wann findet das Spiel um Platz 3 in der Finalrunde statt? Den Termin und Infos zur Übertragung finden sie hier.

Kleines Finale? Spiel um Platz 3 bei der EM 2021?

Bei der EM 21 wird es, im Gegensatz zur Weltmeisterschaft, dem Confed Cup oder der Copa América, wiederholt kein Spiel um Platz 3 geben. Das letzte Spiel um den dritten Platz fand vor 41 Jahren, 1980, zwischen der Tschechoslowakei und Italien statt. Die UEFA hat das Spiel um Platz drei, den Kampf um die "goldene Ananas", für die Europameisterschaft abgeschafft.

Als Gründe dafür werden der enge Terminplan der EM und fehlende Attraktivität des Spiels vermutet. Die Europäische Fußball-Union bezog 2016 dazu Stellung: Das Publikums- und Medieninteresse sei zu gering. Auch 2016, mit der Aufstockung der teilnehmenden Mannschaften auf 24, änderte die UEFA deshalb am "fehlenden" Spiel um den dritten Platz nichts.

Bei der Fußball-WM sieht das übrigens ganz anders aus: Dort gehört ein Spiel um Platz 3 im Gegensatz zur EM fest zum Programm. Es gibt aktuell auch keine Pläne, das kleine Finale bei Weltmeisterschaften abzuschaffen.

Weitere Infos zur Fußball-EM 2021:

