Übertragung: Fußball-EM 2021 live im Free-TV, Stream oder Ticker

Alle Spiele der Fußball-EM 2021 lassen sich im Fernsehen oder Live-Stream sehen. Hier erfahren Sie, welche Partie auf welchem Sender läuft. Außerdem finden Sie einen Liveticker.

Die Fußball-EM 2021 live: Hier gibt es die Infos zur Übertragung im TV und im Stream - auch im Free-TV. Am Ende des Artikels finden Sie unseren Liveticker für alle EM-Spiele, der Spielstände und Ergebnisse liefert. Die Fußball-Europameisterschaft läuft bis zum 11. Juli 2021 im Fernsehen oder Live-Stream.

Welche Sender übernehmen die Übertragung der Euro 2021 beim Fußball? Wer streamt die EM? Wir verraten Ihnen alle Infos rund um Pay-TV und Free-TV, zu den TV-Rechten und nennen die konkreten TV-Termine.

EM 2021 heute live im Free-TV und Gratis-Stream: Übertragung und TV-Rechte der Fußball-Europameisterschaft

TV-Rechte in Deutschland:

Die TV-Rechte zur EM 2021 liegen vor allem bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD (Das Erste) und ZDF. Fans der deutschen Nationalmannschaft können die Spiele der DFB-Elf also kostenlos, umsonst und ohne Anmeldung in Gratis-Stream (Mediatheken) und Live-TV verfolgen. Zehn Spiele der Europameisterschaft sind aber auch nur im Pay-TV zu sehen: Sie laufen exklusiv auf MagentaTV der Telekom. Auch alle anderen EM-Spiele werden auf MagentaTV gezeigt – sie laufen parallel zur Ausstrahlung in der ARD oder im ZDF.

Eine Übertragung live im Pay-TV auf Sky oder DAZN wird es nicht geben. Die konkreten TV-Termine der EM 2021 und die Frage, welcher Sender welches Spiel live in TV und Live-Stream zeigt, beantworten wir weiter unten. Als TV-Experte beim ZDF tritt nicht mehr Oli Kahn an, sondern Per Mertesacker. Bastian Schweinsteiger und Thomas Broich treten in der Expertenrolle bei der ARD auf.

TV-Rechte in Österreich:

Die TV-Rechte in Österreich liegen beim ORF. Der ORF überträgt fast alle Spiele live im Free-TV und Stream, neun EM-Spiele sind auf dem österreichischen Nachrichtensender oe24.tv per App auf dem Smartphone zu verfolgen, sechs davon exklusiv. Österreicher können den Großteil der EM 2021 also live in TV, Fernsehen und Stream im Free-TV auf ORF1 und im Gratis-Stream der ORF TVThek verfolgen. Experte beim ORF wird weiter Herbert Prohaska an der Seite von Rainer Pariasek sein.

TV-Rechte in der Schweiz:

Die TV-Rechte in der Schweiz liegen bei den SRG SSR-Anstalten SRF, RTS, RSI sowie RTR. Alle 51 Partien der EM 21 werden zu sehen sein - auch im kostenlosen Free-TV, auf SRF 1 und SRF 2.

EM 2021 - Übertragung live im Free-TV und Gratis-Stream: TV-Termine und Sender der Gruppenphase beim Fußball

An diesen Daten gab und gibt es Fußball bei der Europameisterschaft live in TV, Fernsehen und Live-Stream bei ARD und ZDF zu sehen - klicken Sie auf die blauen Links, um mehr Infos zum jeweiligen Spiel zu bekommen.

Freitag, 11. Juni 202

21 Uhr Türkei - Italien ( ARD , MagentaTV)

Samstag, 12. Juni 2021

Sonntag, 13. Juni 2021

Montag, 14. Juni 2021

Dienstag, 15. Juni 2021

Mittwoch, 16. Juni 2021

Donnerstag, 17. Juni 2021

Freitag, 18. Juni 2021

Samstag, 19. Juni 2021

Sonntag, 20. Juni 2021

Montag, 21. Juni 2021

Dienstag, 22. Juni 2021

Mittwoch, 23. Juni 2021

Fußball-EM 2021 im Live-TV und Online-Stream - TV-Termine: Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und Finale der Euro 2021 im Fernsehen

Achtelfinale, 26. bis 29. Juni 2021

Viertelfinale, 2. bis 3. Juli 2021

Halbfinale, 6. und 7. Juli 2021

Finale, 11. Juli 2021

EM 2021: Liveticker

Hier im Datencenter finden Sie unseren Liveticker zur EM 2021:

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

