Deutschland-Spiele bei der EM 2021: Übertragung im TV und Live-Stream

Wann und wo lassen sich die Spiele der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-EM 2021 sehen? Hier finden Sie alle Termine.

Deutschland bei der EM 2021 im Live-TV und Online-Stream: Welche Sender übernehmen die Übertragung der Fußball-Europameisterschaft? Die deutsche Nationalmannschaft spielt in der Gruppenphase in Gruppe F und spielt morgen als Nächstes gegen Protugal. Weitere Gegner der deutschen Nationalmannschaft sind Portugal und Ungarn. Ob und wann diese Partien im Fernsehen übertragen werden, ob sie live im Free-TV oder Online-Stream zu sehen sind, all diese Infos finden Sie hier.

Deutschland live im Free-TV und Live-Stream bei der EM 2021 - Übertragung, Spielplan und Sender: ARD oder ZDF?

Die Partien der deutschen Mannschaft werden live im Free-TV und Live-Stream der öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF zu sehen sein. Diese haben die Rechte für alle 51 Partien der EM 21 in der Gruppenphase. Fans können die Spiele der EM 21 folglich live im kostenlosen Fernsehen verfolgen. Auch in Österreich und in der Schweiz haben sich ORF und die SSR-Anstalten SRF, RTS, RSI und RTR die Übertragungsrechte gesichert und übertragen im Free-TV. Der kostenpflichtige Streaming-Anbieter DAZN und der Pay-TV-Sender Sky übertragen dieses Jahr keine Partien der EM.

Datum Partie Uhrzeit Übertragung 15. Juni 21 Frankreich - Deutschland 21.00 ZDF 19. Juni 21 Portugal - Deutschland 18.00 ARD 23. Juni 21 Deutschland - Ungarn 21.00 ZDF

Deutschland-Spiele live in Gruppe F: Gesamter Spielplan in der Gruppenphase der Fußball-EM 21 - Wann spielt Deutschland?

Gruppe A: Türkei, Italien, Wales, Schweiz

Datum Uhrzeit Partie Austragungsort 11. Juni 21 21.00 Türkei - Italien Rom 12. Juni 21 15.00 Wales - Schweiz Baku 16. Juni 21 18.00 Türkei - Wales Baku 16. Juni 21 21.00 Italien - Schweiz Rom 20. Juni 21 18.00 Italien - Wales Rom 20. Juni 21 18.00 Schweiz - Türkei Baku

Gruppe B: Dänemark, Finnland, Belgien, Russland

Datum Partie Uhrzeit Austragungsort 12. Juni 21 Dänemark - Finnland 18.00 Kopenhagen 12. Juni 21 Belgien - Russland 21.00 Sankt Petersburg 16. Juni 21 Finnland - Russland 15 Uhr Sankt Petersburg 17. Juni 21 Dänemark - Belgien 18.00 Kopenhagen 21. Juni 21 Russland - Dänemark 21.00 Kopenhagen 21. Juni 21 Finnland - Belgien 21.00 St. Petersburg

Gruppe C: Niederlande, Ukraine, Österreich, Nordmazedonien

Datum Partie Uhrzeit Austragungsort 13. Juni 21 Österreich - Nordmazedonien 18.00 Bukarest 13. Juni 21 Niederlande - Ukraine 21.00 Amsterdam 17. Juni 21 Ukraine - Nordmazedonien 15.00 Bukarest 17. Juni 21 Niederlande - Österreich 21.00 Amsterdam 21. Juni 21 Nordmazedonien - Niederlande 18.00 Amsterdam 21. Juni 21 Ukraine - Österreich 18.00 Bukarest

Gruppe D: England, Kroatien, Schottland, Tschechien

Datum Uhrzeit Partien Austragungsort 13. Juni 21 15.00 England - Kroatien London 14. Juni 21 15.00 Schottland - Tschechien Glasgow 18. Juni 21 18.00 Kroatien - Tschechien Glasgow 18. Juni 21 21.00 England - Schottland London 22. Juni 21 21.00 Kroatien - Schottland Glasgow 22. Juni 21 21.00 Tschechien - England London

Gruppe E: Spanien, Polen, Schweden, Slowakei

Datum Partie Uhrzeit Austragungsort 14. Juni 21 Polen - Slowakei 18.00 Dublin 14. Juni 21 Spanien - Schweden 21.00 Bilbao 18. Juni 21 Schweden - Slowakei 15.00 Dublin 19. Juni 21 Spanien - Polen 21.00 Bilbao 23. Juni 21 Slowakei - Spanien 18.00 Bilbao 23. Juni 21 Schweden - Polen 18.00 Dublin

Gruppe F: Deutschland, Frankreich, Portugal, Ungarn

Datum Partie Uhrzeit Austragungsort 15. Juni 21 Ungarn - Portugal 18.00 Budapest 15. Juni 21 Deutschland - Frankreich 21.00 München 19. Juni 21 Ungarn - Frankreich 15.00 Budapest 19. Juni 21 Deutschland - Portugal 18.00 München 23 Juni 21 Portugal - Frankreich 21.00 Budapest 23. Juni 21 Deutschland - Ungarn 21.00 München

Achtelfinale EM 26. bis 29. Juni 2021

26.06.2021: 2A - 2B, 18 Uhr, Amsterdam ,

, 26.06.2021: 1A - 2C, 21 Uhr, London

27.06.2021: 1C - 3D/E/F, 18 Uhr, Budapest

27.06.2021: 1B - 3A/D/E/F, 21 Uhr, Bilbao

28.06.2021: 2D - 2E, 18 Uhr, Kopenhagen

28.06.2021: 1F - 3A/B/C, 21 Uhr, Bukarest

28.06.2021: 1D - 2F, 18 Uhr, Dublin

29.06.2021: 1E - 3A/B/C/D, 21 Uhr, Glasgow

Zeitplan der Viertelfinals:

Viertelfinale 2. bis 3. Juli 2021

02.07.2021, Sieger AF Bukarest - Sieger AF , 18 Uhr, Kopenhagen

- Sieger , 18 Uhr, 02.07.2021, Sieger AF Bilbao - Sieger AF London , 21 Uhr, München

- Sieger , 21 Uhr, 03.07.2021, Sieger AF Budapest - Sieger AF Amsterdam , 21 Uhr, Baku

- Sieger , 21 Uhr, 03.07.2021, Sieger AF Glasgow - Sieger AF Dublin , 21 Uhr, Rom

- Sieger , 21 Uhr, 06.07.2021, Sieger VF1 - Sieger VF2, 21 Uhr, London

07.07.2021, Sieger VF4 - Sieger VF3, 21 Uhr, London

11.07.2021, Sieger HF 1 - Sieger HF 2, 21 Uhr, London

Zeitplan der Halbfinals:

Halbfinale 6. und 7. Juli 2021

6. Juli 2021, Sieger VF1 - Sieger VF2, 21 Uhr, London

7. Juli 2021, Sieger VF 4 - Sieger VF 3, 21 Uhr, London

Finale:

11. Juli 2021, Sieger HF 1 - Sieger HF 2, 21 Uhr, London

