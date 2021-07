EM Finale 2021: Björn Kuipers ist Schiedsrichter beim Spiel Italien gegen England

Björn Kuipers wird im Finalspiel der Europameisterschaft als Schiedsrichter auf dem Platz stehen. Hier stellen wir Ihnen den Niederländer vor.

Am kommenden Sonntag steht bereits das Endspiel der Fußball Europameisterschaft 2021 an. Wie die UEFA-Schiedsrichterkommission bereits bekanntgegeben hat, wird in diesem Jahr ein Niederländer das Finale zwischen England und Italien leiten und die Partie im Londoner Wembley-Stadion um 21.00 Uhr anpfeifen. Wer ist der diesjährige Final-Schiedsrichter? Wir stellen Ihnen den Referee im Spiel England gegen Italien vor.

EM-Schiedsrichter 2021: Das ist Björn Kuipers

Der 48-jährige Björn Kuipers steht bereits seit 2006 als Schiedsrichter bei internationalen Begegnungen auf dem Platz. Dabei konnte Kuipers reichlich Erfahrung sammeln, die er auch im Finale der diesjährigen Europameistershaft unter Beweis stellen kann. Am Sonntag steht für den Holländer das siebte Endspiel unter seiner Leitung an. Diese Finalspiele begleitete er bereits als Schiedsrichter:

Finale der UEFA Europa League 2018 zwischen Marseille und Atlético de Madrid

Finale der UEFA Champions League 2014 zwischen Real Madrid und Atlético de Madrid

Finale der UEFA Europa League 2013 zwischen Benfica und Chelsea

UEFA-Superpokal 2011 zwischen Barcelona und Porto

Finale der UEFA-U21-Europameisterschaft 2009 zwischen Deutschland und England

und Finale der UEFA-U17-Europameisterschaft 2006 zwischen der Tschechischen Republik und Russland

Nach den Europameisterschaften 2012 und 2016 sowie den Weltmeisterschaften 2014 und 2018 steht Björn Kuipers nun in seinem fünften Großturnier auf dem Platz. Als erster Niederländer überhaupt übernimmt der 48-Jährige die Leitung eines EM-Endspiels.

Kuipers war Schiedsrichter im Viertelfinale zwischen Dänemark und Tschechien

Das Finalspiel am kommenden Sonntag ist jedoch nicht der erste Einsatz des Referees in diesem Turnier. Im Zuge der diesjährigen Europameisterschaft stand der Schiedsrichter auch bei einigen anderen Partien auf dem Platz. Er entschied in den Gruppenspielen Dänemark gegen Belgien und Slowakei gegen Spanien sowie beim Viertelfinale zwischen der Tschechischen Republik und Dänemark über die Einhaltung der Regeln.

Zudem war er in der Gruppenspiel-Parite England gegen Kroationen als vierter Offizieller im Einsatz.

Schiedsrichter im EM-Finale: Das ist das Team um Referee Björn Kuipers

Björn Kuipers wird bei seinen Entscheidungen im Endspiel der Europameisterschaft 2021 von einem Schiedsrichter-Team unterstützt. Das sind die Referees im Finale zwischen England und Italien:

Schiedsrichter: Björn Kuipers ( Niederlande )

( ) Schiedsrichterassistenten: Sander van Roekel , Erwin Zeinstra (beide Niederlande )

, (beide ) Vierter Offizieller: Carlos Del Cerro Grande ( Spanien )

( ) Ersatz-Schiedsrichterassistent: Juan Carlos Yuste Jiménez ( Spanien )

( ) Video-Schiedsrichterassistent (VSA): Bastian Dankert ( Deutschland )

( ) VSA-Assistenten: Pol van Boekel ( Niederlande ), Christian Gittelmann, Marco Fritz (beide Deutschland )

