"Azurblauer Rausch im Wembley": Die Pressestimmen zu Italiens EM-Sieg

Italien ist Europameister: Im Elfmeterschießen bezwangen die Italiener die englische Nationalmannschaft. So reagiert die internationale Presse.

Das schreiben italienische Medien über den Sieg im EM-Finale:

Gazzetta dello Sport: " Italien, wir lieben dich wie verrückt: Wir sind Europameister. Football is coming home. Das können wir singen, oder sogar schreien ohne Majestätsbeleidigung zu riskieren. Weil der Fußball auch in Italien zu Hause ist, einem wunderschönen azurblauen Haus. Wir sind auf dem Dach Europas."

Corriere dello Sport: "Italien ist Europameister! Azurblauer Rausch im Wembley gegen England. Mancini in Tränen, die azurblaue Party beginnt. "It's coming home." Der Pokal kommt nach Italien. Wir erwarten ihn mit offenen Amen. Ein Märchen, der zweite EM-Triumph nach 1968. Ein verrückter Ritt, nach dem Tiefpunkt der verpassten WM 2018 nun der Triumph in Wembley."

Tuttosport: "Legendär! Italien ist Europameister! England im Elfmeterschießen besiegt. Die Realität ist noch süßer als die Träume. Das Dunkel von 2018 ohne WM und ohne Hoffnung ist eine weit entfernte Erinnerung: Die Nationalmannschaft blüht in Wembley wieder auf."

So reagieren englische Medien auf die Niederlage im EM-Finale:

Daily Star: "Nicht schon wieder! Ein mutiges England verliert im herzzerreißenden EM-Finale im Elfmeterschießen gegen Italien."

Mirror: "Englands zerbrochener Traum. Unerträgliche Schmerzen - die heldenhaften Three Lions verlieren im Elfmeterschießen."

Daily Mail: "Das Land in Tränen nach dem nächsten Strafstoß-Fiasko."

The Sun: "Schon wieder Herzschmerz für die Löwen. Eine Qual, als England im Elfmeterschießen verliert. Aber die Löwen haben uns stolz gemacht."

BBC: "Es schmerzt für England. Das ist normal. Aber das bleibende Gefühl für England ist Stolz. Von den Spielern und auf die Spieler."

Italien besiegt England im Elfmeterschießen- das schreiben deutsche Medien:

Süddeutsche Zeitung: Wie viele Traumata kann eine Nation in nur einem Turnier besiegen? Vielleicht nur eins. Erst warfen die Engländer Deutschland raus im Achtelfinale - nun aber war Schluss.

Spiegel: Die Three Lions scheiterten, mehr noch: Sie scheiterten im Elfmeterschießen. Ganz so, wie Nationaltrainer Gareth Southgate 1996 an Ort und Stelle als Spieler gescheitert war, als er im EM-Halbfinale gegen Deutschland den entscheidenden Strafstoß verschoss. So wurde das englische Klischee auf grausamste Weise erfüllt.

Bild: Was für ein dramatisches Finale des Finales! England versinkt im Wembley-Stadion in einem Meer der Tränen, Italien ist Europameister.

Welt: England kann einfach kein Elfmeterschießen. Die „Three Lions“ scheitern an ihren Nerven und an merkwürdigen Entscheidungen ihres Trainers Gareth Southgate. Das Trauma hält an – das Mutterland muss weiter auf den ersten Titel seit 1966 warten.

Sportbuzzer: Italien hat sich in einem Elfmeter-Krimi zum Europameister gekrönt und das englische Titel-Trauma verlängert.

Das schreiben wir in unserem Artikel: Italien gewann 3:2 im Elfmeterscheißen und krönte mit dem zweiten EM-Titel nach 1968 die Revolution unter Trainer Roberto Mancini, der nach der verpassten Qualifikation zur WM 2018 übernommen hatte. Englands Warten auf den ersten Triumph seit 55 Jahren geht weiter.

Das schreibt die internationale Presse über das EM-Finale:

Spanien:

As: "Das Italien, das nicht zur WM fuhr, das sich in einer Rekordzeit wieder aufgebaut hat, das seit einer Weile nicht mehr da war, hat die Europameisterschaft in Wembley mit dem bekannten Charisma wie gehabt, mit dem bekannten günstigen Schicksal und mit den Elfmetern auf seiner Seite gewonnen. Keulenschlag für England (...) Europa ist blau nach dem von Donnarumma gehaltenen Elfmetern, dem Helden der Nacht."

Marca: "Italien verewigt sich in Wembley. Die Azzurra präsentiert ihren eigenen Maracanazo, indem sie England in der Kathedrale des Fußballs schlägt, um die zweite Europameisterschaft ihrer Geschichte zu gewinnen. Sie musste seit 1968 warten, aber es war die Mühe wert."

El País: "Wembley macht Italien keine Angst. Die Azzurra, widerstandsfähig und mit aufgekrempelten Ärmeln, holt ihre zweite Europameisterschaft und lässt ein England scheitern, dass nur sein Tor aus der zweiten Minute sichern wollte. Der Trainer zerschellt aufs neue in Wembley, wie im Halbfinale 1996, als er Spieler war."

Portugal:

Diário de Notícias: "Die Hand Donnarummas vollendete die Rückkehr der Bella Italia Mancinis zu den Titeln. Die italienische Mannschaft folgt auf Portugal, das die Euro 2016 gewann. Übergabe der Trophäe durch den Helden des Finales von vor fünf Jahren: Eder. Cristiano Ronaldo war der beste Torschütze des europäischen Wettbewerbs."

Frankreich:

L'Équipe: "55 Jahre nachdem es daheim die einzige Trophäe seiner Geschichte in die Höhe gestemmt hat, den Weltmeisterpokal 1966, hat England während fast drei Stunden auf eine neue Krönung gehofft, bevor es nach einer unerträglichen Spannung im Elfmeterschießen nachgeben musste."

Le Figaro: "53 Jahre nach ihrer ersten Krönung hat La Nazionale am Sonntag die Europameisterschaft auf Kosten Englands gewonnen. Die Belohnung für eine großartige Wiedergeburt."

Österreich:

Kronen Zeitung: "Der alte Fußball-König ist "tot", es lebe der neue Fußball-König, Portugal als Titelträger von 2016 ist Geschichte - aus der EM 2020 geht Italiens "Squadra Azzurra" als großer Triumphator hervor! 19 383 Tage - also mehr als 53 Jahre - nach dem bislang letzten EM-Gewinn kürte sich mit Giorgio Chiellini, Ciro Immobile und Co. wieder ein italienisches Team zum Europameister."

Kurier: "Am Ende sollte ein Elfmeterschießen entscheiden. Seit jeher die erklärte Angstdisziplin der Engländer. Und wieder einmal scheiterten die Engländer vom Elfmeterpunkt. Italiens Torhüter Donnarumma hielt den Elfmeter von Saka und sicherte Italien den zweiten EM-Titel nach 1968."

Schweiz:

Blick: "Es ist ein italienischer Sommer - un'estate italiana! Der EM-Pokal bleibt nicht in London, er geht nach Italien. Die Azzurri siegen im Elfer-Krimi!"

Tagesanzeiger: "2017 war die italienische Nationalmannschaft so tief gesunken wie nie. Heute spielt das Team attraktiver denn je und gewinnt den zweiten EM-Titel." (AZ, dpa)