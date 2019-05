EM Quali 2020: Spielplan, Deutschland-Gruppe und alle TV-Infos

DTM 2019: Am 3. Mai war der Auftakt zur DTM am Hockenheimring. Hier alle Infos zu Terminen, Teams, Fahrern, Motoren und der Live-Übertragung im TV und Stream.

Rangnicks letzter Heimakt

RB Leipzig will Bayerns Titelsause verhindern

Es wird ein besonderes Spiel. So oder so. Das letzte Heimmatch von Ralf Rangnick als Trainer von RB Leipzig. Und die erste Möglichkeit des FC Bayern, den Titel klarzumachen. RB will da nicht mitspielen, sondern sich weiteren Schub fürs Pokal-Wiedersehen in Berlin holen.