vor 53 Min.

EM-Quali 2020 Spielplan: Deutschland gegen Estland

Beim 2:0 in der EM-Qualifikation in Weißrussland beeindruckte der 23-Jährige mit Tempo.

EM-Qualifikation 2019/2020: Die deutsche Nationalmannschaft hat ihr Spiel gegen Weißrussland mit 2:0 gewonnen. Heute wartet Estland. Alle Infos zu Spielplan und Tabelle von Gruppe C.

Die EM-Qualifikation 2020 ist in vollem Gange - die deutsche Nationalmannschaft konnte das Spiel gegen Weißrussland mit einem 2:0-Sieg für sich entscheiden. Der nächste Gegner ist am kommende Dienstag Estland. Hier lesen Sie, wo und wann Deutschland in der Gruppe C antritt.

Außerdem verraten wir, welcher Sender die deutschen Spiele live im TV und Stream zeigt und ob es die Spiele der deutschen Nationalmannschaft bei der EM-Quali 2019/2020 auch im Free-TV gibt. Beim Spiel Deutschland gegen Weißrussland konnte Nationaltrainer Joachim Löw nicht dabei sein. Er kam nach einem Hantelunfall in die Klinik und muss sich zunächst schonen. Marcus Sorg wird für das heutige Spiel gegen Estland die Trainerrolle übernhemen. Löw kündigte an, während der Vorbereitung mit seinem Trainerteam in engem telefonischen Kontakt zu stehen.

Nach dem heutigen Spiel geht es erst im September mit der EM-Qualifikation weiter. Am 06.09. tritt die junge DFB-Elf in Hamburg gegen die Niederlande an.

EM-Qualifikation 2020: Deutschland in Gruppe C

Dies ist die Gruppe C bei der EM Quali 2020:

Deutschland Nordirland Niederlande Estland Weißrussland

EM Quali 2020: Spielplan, Datum und Spielplan der EM-Qualifikationsspiele

Hier finden Sie alle Spiele der deutschen Gruppe C, sowie Datum, TV-Rechte und Spielplan:

21.03.2019 in Rotterdam: Niederlande – Weißrussland 4:0

21.03.2019 in Belfast: Nordirland – Estland 2:0

24.03.2019 in Amsterdam: Niederlande – Deutschland 2:3

24.03.2019 in Belfast: Nordirland – Weißrussland 2:1

08.06.2019 in Tallinn: Estland – Nordirland 1:2

08.06.2019 in Baryssau: Weißrussland – Deutschland 0:2

11.06.2019 in Baryssau: Weißrussland – Nordirland

11.06.2019 in Mainz: Deutschland – Estland, RTL

06.09.2019 in Tallinn: Estland – Weißrussland

06.09.2019 in Hamburg: Deutschland – Niederlande, RTL

09.09.2019 in Tallinn: Estland – Niederlande

09.09.2019 in Belfast: Nordirland – Deutschland, RTL

10.10.2019 Weißrussland – Estland

10.10.2019 in Rotterdam: Niederlande – Nordirland

13.10.2019 Weißrussland – Niederlande

13.10.2019 in Tallinn: Estland – Deutschland, RTL

16.11.2019 in Mönchengladbach: Deutschland – Weißrussland, RTL

16.11.2019 in Belfast: Nordirland – Niederlande

19.11.2019 in Frankfurt am Main: Deutschland – Nordirland, RTL

19.11.2019 in Amsterdam: Niederlande – Estland

EM-Qualifikation: Aktuelle Tabelle Gruppe C

Position Mannschaft Spiele S U N Tore Gegentore Tordifferenz Punkte 1 Nordirland 3 3 0 0 6 2 4 9 2 Deutschland 2 2 0 0 5 2 3 6 3 Niederlande 2 1 0 1 6 3 3 3 4 Estland 2 0 0 2 1 4 -3 0 5 Belarus 3 0 0 3 1 8 -7 0

EM-Quali 2019/2020 live im TV, Fernsehen und Live-Stream: TV-Termine

Die Qualifikation zur EM 2020 im Jahr 2019 wird komplett vom Kölner Privatsender RTL übertragen. Alle Partien der deutschen Nationalmannschaft im Rahmen der EM Quali 2020 sind live in TV, Fernsehen und Live-Stream bei RTL zu sehen. Somit kommen die Spiele im Free-TV kostenlos, gratis und umsonst ohne Anmeldung.

Themen Folgen