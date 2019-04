13:04 Uhr

EM Quali 2020: Spielplan & Gruppe von Deutschland + TV-Infos

Serge Gnabry (l) sieht in den Jahrgängen 1995 und 1996 viel Potenzial. EM Quali 2020: Spiele, Gruppe & Spielplan von Deutschland + TV-Infos.

Die EM Quali 2020 läuft und insbesondere die deutschen Fans fragen sich, wann Deutschland spielt, welche Spiele an welchem Datum anstehen und wie der Spielplan der deutschen Gruppe C aussieht. Hier alle Infos.

Die Qualifikation zur EM 2020 läuft und somit stehen Spiele, Datum und Spielplan der EM Quali 2020 fest. Wir geben den Überblick über alle Spiele von Deutschland und der Gruppe C. Wer nimmt Teil an der Europameisterschaft 2020, die erstmals grenzübergreifend in Europa stattfindet?

Außerdem verraten wir, welcher Sender die deutschen Spiele live in TV und Live-Stream zeigt und ob es die Spiele der deutschen Nationalmannschaft bei der EM-Quali 2019/2020 auch im Free-TV gibt.

Gruppe C mit Deutschland bei der EM-Qualifikation 2020

Dies ist die Gruppe C bei der EM Quali 2020:

Deutschland Nordirland Niederlande Estland Weißrussland

EM Quali 2020: Datum, Spiele und Spielplan der EM-Qualifikationsspiele

Hier finden Sie alle Spiele der deutschen Gruppe C, sowie Datum, TV-Rechte und Spielplan:

Datum Ort Heimmannschaft Gastmannschaft

21.03.2019 Rotterdam Niederlande – Weißrussland

21.03.2019 Belfast Nordirland – Estland

24.03.2019 Amsterdam Niederlande – Deutschland, RTL

24.03.2019 Belfast Nordirland – Weißrussland

08.06.2019 Tallinn Estland – Nordirland

08.06.2019 Baryssau Weißrussland – Deutschland, RTL

11.06.2019 Baryssau Weißrussland – Nordirland

11.06.2019 Mainz Deutschland – Estland, RTL

06.09.2019 Tallinn Estland – Weißrussland

06.09.2019 Hamburg Deutschland – Niederlande, RTL

09.09.2019 Tallinn Estland – Niederlande

09.09.2019 Belfast Nordirland – Deutschland, RTL

10.10.2019 Weißrussland – Estland

10.10.2019 Rotterdam Niederlande – Nordirland

13.10.2019 Weißrussland – Niederlande

13.10.2019 Tallinn Estland – Deutschland, RTL

16.11.2019 Mönchengladbach Deutschland – Weißrussland, RTL

16.11.2019 Belfast Nordirland – Niederlande

19.11.2019 Frankfurt am Main Deutschland – Nordirland, RTL

19.11.2019 Amsterdam Niederlande – Estland

EM Quali 2019/2020 live in TV, Fernsehen und Live-Stream: TV-Termine & Free-TV?

Die Qualifikation zur EM 2020 im Jahr 2019 wird komplett vom Kölner Privatsender RTL übertragen. Alle Partien der deutschen Nationalmannschaft im Rahmen der EM Quali 2020 sind live in TV, Fernsehen und Live-Stream bei RTL zu sehen. Somit kommen die Spiele im Free-TV kostenlos, gratis und umsonst ohne Anmeldung.

Die ARD, das ZDF, Sky oder DAZN zeigen keine Spiele der Nationalelf bei der Quali zur Europameisterschaft im Fußball 2020.

Themen Folgen