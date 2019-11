vor 36 Min.

EM-Quali 2020 heute live - Tabelle, Spielplan, Datum, Ergebnisse

EM-Quali 2020: Deutschland spielt heute am 19.11.19 gegen Nordirland. Datum, Spielplan, Tabelle, Ergebnisse - lesen Sie hier alle Infos zu Gruppe C.

Deutschland hat im vergangenen Spiel der EM-Qualifikation 2020 den Platz dominiert: Die Partie gegen Weißrussland endete mit 4:0. Somit steht Deutschland in Gruppe C mit 18 Punkten an der Spitze. Die Niederlande konnte gegen Nordirland nur ein Unentschieden erspielen. Die Mannschaft hat derzeit 16 Punkte und steht auf Platz 2 der Tabelle von Gruppe C.

Heute Abend müssen beide Top-Teams wieder spielen. Hier die Übersicht:

In Frankfurt am Main : Deutschland – Nordirland

: – In Amsterdam : Niederlande – Estland

Welcher Sender überträgt das Spiel Deutschland – Nordirland heute live im TV und Stream? Welche Spiele sieht der Spielplan noch vor? Lesen Sie hier die Antworten.

EM-Quali 2020: Deutschland tritt in Gruppe C an - Spiel heute am 19.11.

Dies ist die Gruppe C bei der EM Quali 2020:

Deutschland Nordirland Niederlande Estland Weißrussland

Spielplan der EM Quali 2020, Gruppe C: Alle EM-Qualifikationsspiele

Hier finden Sie alle Spiele der deutschen Gruppe C mit Datum, TV-Rechten und Spielplan:

21.03.2019 in Rotterdam : Niederlande – Weißrussland 4:0

: – 4:0 21.03.2019 in Belfast : Nordirland – Estland 2:0

: – 2:0 24.03.2019 in Amsterdam : Niederlande – Deutschland 2:3

: – 2:3 24.03.2019 in Belfast : Nordirland – Weißrussland 2:1

: – 2:1 08.06.2019 in Tallinn : Estland – Nordirland 1:2

: – 1:2 08.06.2019 in Baryssau : Weißrussland – Deutschland 0:2

: – 0:2 11.06.2019 in Baryssau : Weißrussland – Nordirland 0:1

: – 0:1 11.06.2019 in Mainz : Deutschland – Estland 8:0

: – 8:0 06.09.2019 in Tallinn : Estland – Weißrussland 1:2

: – 1:2 06.09.2019 in Hamburg : Deutschland – Niederlande 2:4

: – 2:4 09.09.2019 in Tallinn : Estland – Niederlande 0:4

: – 0:4 09.09.2019 in Belfast : Nordirland – Deutschland 0:2

: – 0:2 10.10.2019 Weißrussland – Estland 0:0

– 0:0 10.10.2019 in Rotterdam : Niederlande – Nordirland 3:1

: – 3:1 13.10.2019 Weißrussland – Niederlande 1:2

– 1:2 13.10.2019 in Tallinn : Estland – Deutschland 0:3

: – 0:3 16.11.2019 in Mönchengladbach : Deutschland – Weißrussland 4:0

: – 4:0 16.11.2019 in Belfast : Nordirland – Niederlande 0:0

: – 0:0 19.11.2019 in Frankfurt am Main : Deutschland – Nordirland , RTL

19.11.2019 in Amsterdam : Niederlande – Estland

EM-Qualifikation: Tabelle der Gruppe C vor dem Spiel Deutschland – Nordirland

Platz Team Spiele Tore Punkte 1 Deutschland 7 24:6 18 2 Niederlande 7 19:7 16 3 Nordirland 7 8:7 13 4 Weißrussland 8 4:16 4 5 Estland 7 2:21 1

EM-Quali 2019/2020 heute live im TV und Stream: Die Fernseh-Termine

Die Qualifikation zur EM 2020 im Jahr 2019 wird komplett vom Kölner Privatsender RTL übertragen. Alle Partien der deutschen Nationalmannschaft im Rahmen der EM Quali 2020 sind live in TV, Fernsehen und Live-Stream bei RTL zu sehen. Somit kommen die Spiele im Free-TV kostenlos, gratis und umsonst ohne Anmeldung.

