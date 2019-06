vor 18 Min.

EM-Quali: Deutschland - Estland live im TV & Stream sehen

Am Samstag spielt die deutsche Mannschaft in der EM-Qualifikation gegen Weißrussland. Für Julian Draxler wird es ein ganz besonderes Spiel. Es ist sein 50 Spiel für die Nationalomannschaft.

Deutschland trifft in der EM-Qualifikation 2019/2020 am 3. Spieltag heute am Dienstagabend auf Estland. Wir verraten, wo Sie das EM-Qualifi-Spiel live in TV, Fernsehen und Live-Stream sehen. Kommt das Spiel auch im Free-TV?

EM-Qualifikation 2019/2020: Deutschland - Weißrussland heute live im TV & Stream: Deutschland spielt in der EM-Quali 2019/2020 heute am 4. Spieltag gegen Estland. Wir sagen, wo Sie das EM-Qualifikationsspiel live in TV, Fernsehen und Live-Stream sehen. DAZN bzw. Sky oder gratis, kostenlos und umsonst sowie ohne Anmeldung im Free-TV auf RTL?

Nationalmannschaft will Sieg gegen Estland vor dem großen Sommerurlaub

Vor dem anstehenden Sommerurlaub müssen Manuel Neuer Kollegen noch einmal siegen: Beim Länderspiel in Mainz sind gegen Estland drei Punkte fest eingeplant für den Weg zur EM 2020. Bundestrainer Joachim Löw wird wegen seiner Sportverletzung wieder am Spielfeld fehlen. Das Vertrauen in Aushilfs-Coach Marcus Sorg jedoch ist groß.

Experten rechnen damit, dass die DFB-Elf nach dem sorglosen 2:0 in Weißrussland heute auch das EM-Qualifikationsspiel gegen Estland gewinnen wird und sich damit erfolgreich in die Sommerpause verabschieden kann.

EM-Quali: So sieht es in der Gruppe von Deutschland und Estland aus

Nordirland führt die Gruppe C der EM Quali 2020 nach drei Spieltagen mit neun Punkten an. Der vierte Sieg für Nordirland könnte nun in Weißrussland anstehen. Deutschland (6 Punkte) und die Holland (3 Punkte) haben bislang zwei Spiele ausgetragen. Es gilt also für die deutsche Nationalmannschaft den Anschluss an die Tabellenspitze zu halten. Besonders wichtig auch, weil bei den Duellen im September Nordirland und Holland auf dem Programm stehen. Die zwei Tickets für die Europameisterschaft dürften unter den drei Ländern vergeben werden.

EM Qualifikation der DFB-Elf: Deutschland - Estland live in TV & Stream

Datum : 11. Juni 2019

: 11. Juni 2019 Anpfiff : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr TV: Deutschland - Estland live im Free-TV auf RTL ab 20.15 Uhr und im Live-Stream bei TVNOW

EM-Quali 2019/2020: Deutschland - Estland live im Free-TV auf RTL oder auf Sky bzw. DAZN?

Spiele der deutschen Nationalmannschaft werden schon seit geraumer Zeit im Free-TV bei RTL übertragen. So auch die Qualifikationsspiele für die Europameisterschaft 2020. Wer das DFB-Team live gucken will, kommt um RTL bzw. TVNOW nicht herum. Die EM Qualifikationsspiele 2019/2020 von Deutschland sind nur dort live in TV, Fernsehen und Live-Stream zu sehen. Neben dem Free-TV auf RTL gibt es keine Übertragung live oder im Stream auf Sky oder DAZN.

