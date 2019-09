vor 33 Min.

EM-Quali: Deutschland - Niederlande live in TV & Stream sehen

Die EM-Quali geht für Deutschland gegen Holland weiter. Wir sagen, wo Sie das Spiel vom 6. September 2019 live in TV, Fernsehen und Live-Stream sehen können.

Es wird wieder ernst für die deutsche Nationalmannschaft: Gegen Holland will Deutschland einen weiteren großen Schritt in der Qualifikation zur Europameisterschaft 2020 machen. Am 6. September 2019 um 20.45 Uhr geht es in Hamburg los. Wir sagen, wo Sie Deutschland - Niederlande live in TV, Fernsehen und Stream verfolgen können: Gratis-Stream und Free-TV oder nur im Pay-TV auf Sky oder DAZN?

EM-Qualifikation: So ist Deutschlands Ausgangslage in Gruppe C

In Gruppe C liegt Deutschland aktuell mit neun Punkten aus drei Spielen auf Platz 2. Auf Platz 1 steht etwas überraschend Nordirland. Die Nordiren haben jedoch auch schon vier Partien gespielt und alle gewonnen. Auf Platz drei kommen die Niederlande mit bisher nur drei Punkten, allerdings auch erst zwei Partien. Dennoch ist ein Sieg gegen die DFB-Elf fast schon Pflicht, um nicht vollkommen den Anschluss an die direkten Qualifikationsplätze zu verlieren. Auf Platz 4 und 5 folgen mit je null Punkten Weißrussland und Estland.

Mit zwei Triumphen gegen die Niederlande und Nordirland würde die deutsche Nationalmannschaft einen gewaltigen Schritt Richtung Europameisterschaft-Endrunde machen. "Das sind ganz wichtige Spiele für uns. Dadurch, dass wir den Auftakt gewonnen haben gegen Holland, ist es so, dass es auch entscheidend sein wird, das so fortzusetzen", sagte Manuel Neuer. Bondscoach Ronald Koeman empfindet indes vor dem EM-Qualifikationsspiel gegen den alten Rivalen Deutschland keinen größeren Druck als sonst: "Druck gibt es immer. Sowohl bei uns als auch bei der deutschen Mannschaft."

EM-Quali: Deutschland - Niederlande live in TV und Stream sehen

Die deutschen Fußball-Fans fragen sich, wo Sie Deutschland - Holland live in TV, Fernsehen und Live-Stream verfolgen können. Gibt es eine kostenlose Übertragung, die umsonst ist und ohne Anmeldung funktioniert im Free-TV und Gratis-Stream oder können Fans nur im Pay-TV auf Sky oder DAZN das EM-Quali-Spiel verfolgen? Wir geben die Antworten:

Wer? Deutschland - Niederlande

Wann? 6. September 2019, 20.45 Uhr Anpfiff

Wo: Hamburg, Imtech Arena

Live? Live im Free-TV auf RTL und im Stream auf RTL (Anmeldung nötig und kostenpflichtig)

Deutschland - Niederlande: Werners Formkurve zeigt steil nach oben

Der schmerzhafte Ausfall von Leroy Sané dämpft die Freude deutschen Fans auf das Spiel. Doch Bundestrainer Joachim "Jogi" Löw darf sich vor dem Duell Deutschland - Holland auf einen starken Timo Werner freuen. Der Stürmer-Star von RB Leipzig hat schon fünf Treffer in drei Bundesliga-Partien erzielt. "Das ist ein guter Beginn für Timo Werner. Und bei uns hat er auch eine große Wertschätzung", sagte Löw vor dem Top-Spiel gegen die Niederlande am Freitag und drei Tage später bei Nordirland in Belfast. "Ich finde so einen Spielertyp wie den Timo Werner auch extrem wichtig, dass man so einen in der Mannschaft hat, der geradlinig zum Tor geht. Bei jeder Aktion geht er tief, das bringt schon für die eigene Mannschaft Vorteile und für den Gegner Unruhe und Verwirrung", sagte Löw vor dem Spiel gegen Holland.

